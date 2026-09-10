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女兒開箱影片遭網路性霸凌 彰化藍營縣長候選人魏平政提告「不和解」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長候選人魏平政對愛女遭網路霸凌感到心疼。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長候選人魏平政對愛女遭網路霸凌感到心疼。記者簡慧珍／攝影

彰化縣長候選人魏平政的女兒魏敬倫自錄「開箱文」影片，稱「爸說1萬則留言，就帶我玩遍全世界迪士尼。」這段話被網友炎上。魏平政今表示，部分留言涉及網路性霸凌、容貌歧視，言論自由不應該成為網路霸凌的保護傘，他將提告並絕不和解。

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魏敬倫22歲，是魏平政的長女也是唯一女兒，大學剛畢業，以志工身分為父親助選。從小她和爸爸魏平政玩臉書按讚遊戲，例如只要有1千名網友按讚就帶她去韓國玩。這次魏敬倫對爸爸競總發布開箱影片，稱「爸爸說1萬則留言，就帶我玩遍全世界迪士尼。」截至今上午有2千多則留言，6千多次分享，其中部分網友留言「妳當肉便器」、「露出你的兩顆球給我們看」涉及性霸凌。

魏平政今在競總表示，以父親身分針對女兒發布的影片說明個人立場，他願意接受各方檢驗政見，虛心接受批評，也會認真檢討，但不樂見網友對任何彰化縣民、任何候選人或是候選人的家人做人身攻擊，特別是惡劣的網路霸凌，這幾天他和競總看到魏敬倫影片的部分留信已脫離影片內容的討論範圍，轉變為外貌羞辱、人格侮辱，甚至充滿攻擊性的性霸凌言論。

魏平政說，他覺得自己應該堅定站出來，他始終尊重言論自由，但評論與霸凌之間必須要一條清楚的界限，政台可以有競爭，但人性不能沒有底線，政策可以檢驗，立場可以不同，但不代表匿名就可以為所欲為，言論自由更不應該成為羞辱、傷害他人的保護傘；針對部分涉及差辱、侮辱、威脅、惡意攻擊，意圖使人不當選的言論。他和競總鎮已完成相關蒐證，並將相關證據交給警方調查，後續將全權交由警方依法處理，絕不姑息。

魏平政說，他女兒魏敬倫看到網路攻擊性留言，他看到網路之後非常自責也很難過，但是她很堅強，今早上他告訴女兒「你沒有錯，你還是繼續做你自己，發揮你的創意，不要再看那些留言、酸言酸語。」女兒回答「好，我知道。」然後她繼續到關懷據點關心長者，他非常感動、心疼，魏敬倫知道自己該做什麼，接下來魏敬倫要發布影片等宣傳，他提醒要想一想，到底想表達什麼，重要的是創意。

臉書網路有「彰化政好」，經常批評民進黨縣長候選人陳素月，魏平政今澄清那個不是他和競總成立的社群，也不是他指使成立，目前他的臉書官網就是「彰化正能量魏平政」，還有一個就是「彰化女兒魏敬倫」，還有就是他私人帳號「魏平政」，就是這樣而已。

魏平政強調，今天網路攻擊、霸凌不管發生在誰的身上，包括陳素月委員，他都會一樣站出來捍衛權益，一起來聲討，這是做人的基本原則，所以他對網路霸凌、網路攻擊「零容忍」且「絕不和解」。

彰化縣長候選人魏平政的女兒魏敬倫開箱影片，部分網友留言內容涉及性霸凌、人身攻擊。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長候選人魏平政的女兒魏敬倫開箱影片，部分網友留言內容涉及性霸凌、人身攻擊。記者簡慧珍／攝影

彰化縣長候選人魏平政強調對網路霸力、網路霸凌「零容忍」、「不和解」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長候選人魏平政強調對網路霸力、網路霸凌「零容忍」、「不和解」。記者簡慧珍／攝影

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