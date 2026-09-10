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凌濤憂藍白竹北開撕小草憤怒擴散 喊話徐欣瑩快啟動「私人管道」溝通

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨桃園市議員凌濤今日接受「千秋萬事」專訪。圖／「千秋萬事」製作單位提供
國民黨桃園市議員凌濤今日接受「千秋萬事」專訪。圖／「千秋萬事」製作單位提供

藍白竹北分裂效應被憂恐外溢到其他縣市。國民黨籍桃園市議員凌濤今日接受「千秋萬事」專訪，表示雖然藍白高層希望把影響限縮在新竹縣，但觀察各選區民眾黨議員參選人民調，即便原來不在安全名單的，這兩天支持度平均都上揚1至2%，小草憤怒擴散恐讓各地選情更加激烈，籲國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，趕快用「私人管道」跟民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌溝通。

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凌濤表示，新竹縣原本是國民黨很穩定的優勢區，如今選情危險讓基層非常焦慮，國民黨黨務高層已經談崩了，目前還有一個「關鍵角色」可以出面，如果徐欣瑩民調持續掉太快，這個私下管道有機會提前啟動。

千秋萬事主持人王淺秋說，「就是妙天嘛」，並透露根據師父「周邊人士」說法，妙天也不希望情況這樣發展下去。凌濤則喊話徐欣瑩趕快透過「私人管道」，跟柯文哲和黃國昌溝通，不要因為竹北影響到新竹縣大局，甚至擴散到外縣市，「相信師父也不希望這樣下去造成生態浩劫」。

凌濤認為，現在談新竹縣、竹北選輸的國民黨責任問題還太早，他建議徐欣瑩趕快和爭取連任的新竹市長高虹安，聯手化解小草情緒和衝擊，至於黨內的「白營站台禁令」趕快鬆綁，即便開放幫民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台，他也支持。

身為當年君悅飯店藍白合作破局的見證人，凌濤認為，此時藍白合作氣氛應該持續堆疊，而不是劍拔弩張讓賴清德總統偷笑。

王淺秋追問如果台北市長蔣萬安幫邱臣遠站台，難道國民黨會黨紀處分？凌濤認為不能，呼籲黨內某些高層，不要再限縮可以減緩藍白衝擊的人。如果最後真的外溢到其他縣市，選民一定會回來究責竹北市這一局。

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