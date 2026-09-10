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雲林海域養蚵死亡逾七成 張嘉郡、劉建國「同船不同航」出海勘災

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林海域養蚵死亡嚴重高達六、七成，漁民忙著將幸活的蚵採收上市，降低損失。記者蔡維斌／攝影
雲林海域養蚵死亡嚴重高達六、七成，漁民忙著將幸活的蚵採收上市，降低損失。記者蔡維斌／攝影

雲林海域養蚵受六月連續大雨，海水變淡加上蚵螺肆虐，致蚵死嚴重達七成以上，即便活蚵也發育不良，使今年中秋烤蚵將受影響，蚵農叫苦，立委劉建國張嘉郡、丁學忠，不分藍綠，今天從金湖漁港出海勘災，巧的是搭同一般漁船但不同時間出海「同船不同航」，但齊聲要求啟動天災救助，獲漁業署允諾全力協助從寬從速作業。

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雲林沿海從麥寮以南到口湖延伸到嘉義東石廣大海域，是國內重要的養蚵場域，每年六月起是蚵的生長期，漁民許清在等人說，六月蚵漸成熟，養到八月中秋更肥大，肥蚵上市深受歡迎，但今年情況大不同，六月豪雨爆量，正值養蚵盬度須三度以上，但被雨水沖淡只剩不到兩度，致蚵苗附殼量少，且多數長不大，瘦如「鼻糞」，只能用「可憐」兩字形容。

蚵農黃國忠等人說，目前估計蚵死量從五成到八成以上，每串蚵殼幾乎都開口死亡，得一串串篩檢，採收格外困難，過去一艘船採收約兩小時，如今得須五小時以上，且因蚵體變小，價格受衝擊，目前帶殼蚵正常價每台斤約三十元，因蚵體小被盤商壓低價格，損失不小。

雲林牡犡養殖發展協會理事長丁健家等人也陳情指出，除希望啟動天災救助，因救助涉及漁業權，期待能放寬認定標準，實質照顧漁民，此外因今年死蚵爆增，也希望能增設蚵殼堆置場。

今天上午民進黨立委劉建國會同漁業署副署長繆自昌、水產試驗所主任朱永桐及議員蔡孟真等人會同漁民出海會勘，在劉建國返航後，立委張嘉郡、丁學忠一行人也再搭同一艘漁船出航。

返航後，劉建國指出，牡蠣在短時間內海水鹽度劇烈變動造成死亡加上雨後水體混濁、懸浮物質增加，死亡加劇，期待趕在中秋前完成災害認定。漁業副署長繆自昌表示，牡蠣死亡達四、五成以上，漁業署將速請農業部啟動天然災害救助，並請水試所協助蚵農認定受災範圍與比例，讓認定更精確。

張嘉郡、丁學忠除也要求加速啟動災助，對於漁業權限制，只約有2至3成漁民可獲救助，這方面他們會將再設法請農業部或經濟部協助，同時也增設蚵殼堆置場，以免影響海洋環境。

不僅海水被雨水沖淡，蚵螺也肆虐，造成蚵死亡嚴重。記者蔡維斌／攝影
不僅海水被雨水沖淡，蚵螺也肆虐，造成蚵死亡嚴重。記者蔡維斌／攝影

海水被雨水沖淡造成海水混濁，使蚵開口死亡嚴重達約七成。記者蔡維斌／攝影
海水被雨水沖淡造成海水混濁，使蚵開口死亡嚴重達約七成。記者蔡維斌／攝影

立委劉建國（左二）會同出海會勘蚵災。圖／劉建國提供
立委劉建國（左二）會同出海會勘蚵災。圖／劉建國提供

立委張嘉郡（左三）會同丁學忠（左一）、口湖鄉長李龍飛（左二）出海會勘蚵災。記者蔡維斌／攝影
立委張嘉郡（左三）會同丁學忠（左一）、口湖鄉長李龍飛（左二）出海會勘蚵災。記者蔡維斌／攝影

立委張嘉郡（左二）會同丁學忠（左四）出海會勘蚵災。圖／張嘉郡提供
立委張嘉郡（左二）會同丁學忠（左四）出海會勘蚵災。圖／張嘉郡提供

2026九合一選舉 張嘉郡 劉建國 雲林縣選舉

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