中職大巨蛋比賽暫停「抓老鼠」 沈伯洋曝LINE平台萬則民怨聚焦2問題

台北大巨蛋昨日舉行中職比賽，比到一半突然有老鼠衝進球場比賽短暫暫停，也讓網友質疑「鼠患」再起，民進黨台北市長參選人沈伯洋今到大稻埕慈聖宮參香表示，昨日上線「市長，你給我聽好了」LINE互動平台上線僅一天就湧入逾萬則留言，其中環境衛生與交通成為市民高度關注，他直言市府未解決鼠患把垃圾桶減少，非但沒解決，還衍生更多問題。

沈伯洋說，環境、衛生跟交通非常的突出，特別是大安區抱怨的人特別多，雖大安區的人口基數也多但一樣人口基數多的內湖就沒有大安區那麼多，不管是環境衛生跟交通一些日常生活的治理反應特別大，而剛好昨天大巨蛋跑出老鼠結果也很即時，上線一天系統已超過1萬則民怨。

沈伯洋表示，鼠患的議題有前陣子在網絡上比較常討論，但其實一直不斷存在，之前其實也會收到民眾抱怨，特別是下雨抱怨會變多，且近期之內老鼠跟蟑螂已是有點都會被混在一起，一直被提出來，昨天在收集的時候還有發現另外一件事，市民對垃圾桶減少是非常有感，理論上大家會想說垃圾桶變少是不是老鼠也因為這樣變少，但不僅不方便老鼠還是在，顯然無法解決問題。

而面對接下來將要訪日，預計明晚赴日，12日參加海外後援會成立，沈伯洋表示，他現在還是在國防外交委員會委員會與當地國會議員交流，因為現在在選台北市長對於市政，東京有很多很值得學習及看民間產業發展，以及當地後援會成立。