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秦慧珠爆講殷瑋後遭蔣萬安不讀不回2個月 沈伯洋笑回：我不敢這樣
國民黨議員秦慧珠在政論節目中指出，至從講了台北市研考會主委殷瑋後，被台北市長蔣萬安未讀2個月，就算當面提醒要看訊息也沒任何回應。民進黨台北市長參選人沈伯洋緩頰，可能蔣萬安業務繁忙，「但我不敢這樣啦」。對於被秦慧珠指控「突襲」，沈認為，當天應該是寒暄，但若覺得被冒犯還是很不好意思。
沈伯洋說，蔣萬安可能業務繁忙，但怎麼去跟他們黨內議員相處是他自己的事，「但我是不敢這樣子啦」，他跟民進黨議員都是很好的朋友，大家都是並肩作戰，且議員是完全走到基層每天都會遇到市民，有需求、狀況就會跟他說，大家是一個團隊，不會有不接電話、不得訊息的問題。
而面對秦慧珠日前稱在活動中巧遇握手，稱被他突襲，沈伯洋表示，那天去普渡比較早到，敬完酒回到主桌跟里長還有當地總幹事聊天，秦敬完酒後也來到主桌，那是兩人第一次見面，就很開心跟她握手，並提到上次她響應庇護工廠的事很好，他也有參與，錯愕表示，「她怎麼會覺得是突襲？」
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