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影／「送水哥」唱歌給蔣萬安聽 「喝水姐」：選情很辛苦、記得多喝水

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議員參選人陳聖文將市長蔣萬安任內個向市政議題寫成歌，今在北市議會前開唱這首個人MV「講不聽 沒出息」。記者林佳彣／攝影
北市議員參選人陳聖文將市長蔣萬安任內個向市政議題寫成歌，今在北市議會前開唱這首個人MV「講不聽 沒出息」。記者林佳彣／攝影

綠營新人以不同於傳統競選歌曲喊口號，民進黨北市議員參選人陳聖文直接把市長蔣萬安任內多項市政議題寫成歌，今天在北市議會前開唱這首「講不聽 沒出息」。國民黨前發言人楊智伃說，陳聖文一邊要當蝙蝠俠一邊還要背歌詞，不確定有沒有認真在選舉，但說要饒舌卻念台詞到快斷氣，看來選情很辛苦，記得多喝口水。

2026九合一選舉

陳聖文因帶了一箱標榜「從蘭嶼核廢料儲存場旁帶回」的礦泉水到國民黨中央，時任黨部發言人的楊智伃接過豪邁地一飲而下，兩人「送水哥VS.喝水姐」互動過程爆紅。

陳聖文今在議會前準備兩台大螢幕，當場發表個人MV，歌曲一開頭便唱出「怎麼都講不聽」，歌詞更接連點出北市近來受到關注的鼠患與投藥爭議、食安、密室逃脫公安問題、寶林茶室案、虐童案等。

他分享創作理念，自己投入政治工作10年，這次希望用不同於傳統政治人物的方式談市政，歌詞都是他親寫出來，也代表他這一年多來對於蔣市府的不滿。「政治不一定只能站在台上拿麥克風講，我想用我們這個世代熟悉的方式，把問題唱出來、拍出來。」

陳聖文說，自己對蔣萬安的熟悉認識分為兩階段，一開始蔣都用「溫開水式」在治理台北市，就像溫開水平淡無奇，秉持「多做多錯、少做少錯」方式，「近兩年來，他的氣數已盡，運氣開始不好，這種治理台北市的方式真的行不通。」

他表示，給了蔣萬安、蔣市府非常多建議，也希望改善，包括自己親身經歷的密室逃脫案，但蔣真的講不聽。既然講不聽，是不是用唱的，讓更多市民了解北市現況。

陳聖文說，10月11日競選總部會成立將有一場造勢大會，屆時會邀請王世堅擔任嘉賓，也希望兩人有機會可以高歌一曲。Rap的部分應該是他唱，看王有沒有興趣一起唱。

陳聖文認為，監督市政部分，用心做功課非常重要，也要了解地方時事。之前密室逃脫案，他希望蔣市府可以重視跟照顧新興產業，但蔣市府可能覺得他只是一個參選人，所以不會上心。他會努力爭取進入台北市議會，也希望蔣萬安能夠把他說的話聽進去。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 陳聖文

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