「你們越挺我，我就越拚命」 江啟臣山城造勢催票拚全壘打

立法院副院長、台中市長參選人江啟臣昨天下午與市議員古秀英、吳振嘉共同舉辦「山城區聯合問政說明會」，上千人到場相挺。江啟臣感謝山城鄉親長年的疼惜與栽培，他喊著「你們越挺我，我就越拚命！」強調將以交通建設、農業升級及文化觀光帶動地方發展，懇託年底團結衝高選票，讓市長、議員、里長全壘打。

江啟臣表示，他多年來為東勢、石岡、新社與和平爭取建設，從土地協調、經費爭取到工程推進，每一步都不容易，但有鄉親作後盾，再困難也要突破。從國道四號豐原潭子段到東勢—豐原生活圈快速道路，就是要打通交通瓶頸，讓山城出入更安全、發展更有機會。

江啟臣表示，台中的發展不能只靠一條路、一個交流道，而要把國道、快速道路與主要幹道真正串聯，搭配接駁與轉運服務，完善交通路網。他要讓山城走得出去，也要讓整個台中連得起來，讓通勤、返家及農產品運輸更便利。

江啟臣指出，山城有客家文化、泰雅族文化、林業文化、步道經濟、溫泉與自行車道等資源，將持續推進東勢客家文化園區建設，推動「山和谷音樂祭」，串聯東豐、后豐鐵馬道人潮與農特產品行銷，讓遊客願意停留、帶動在地消費，把山城的好風景、好文化與好產品推向國際。

市議員古秀英表示，她與江啟臣成立聯合服務處，長期攜手為原鄉發聲，尤其台八線、中橫公路遇災時，江啟臣總能迅速協助。她期盼東豐快通車縮短往返車程，帶動谷關溫泉與地方產業，她並報告四年來爭取和平區38處簡易自來水工程、房屋修繕補助等成果，承諾持續爭取擴大敬老愛心卡使用範圍及點數累計，改善原鄉長者生活。

市議員吳振嘉感謝鄉親四年前的託付，他細數爭取農業災害及資材補助、和平衛生所與新社圖書館建設，及石岡遊樂、體育設施翻新與客家文化園區重建規劃等成果。他表示，東豐快預計2029年全線通車，並預告11月7日將於即將通車路段舉辦路跑，邀鄉親實地感受建設成果，支持市長、議員雙雙高票當選。

東勢區農會總幹事田士欣、理事長劉進業肯定江啟臣協助活化舊東勢高工校地、推動客家樂活園區；新社、石岡、和平區農會總幹事羅文正、張東海、蕭金木，肯定他關心農業災害救助、缺工及中橫便道安全。台中市政府客家事務委員會主委江俊龍讚許他是具國際視野的「農家子弟」；前議員蘇慶雲、東勢體育會理事長劉正文呼籲支持江啟臣進入市府，讓預算與行政執行接力落實建設。