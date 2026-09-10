快訊

習近平的「江式遺產」？解讀高調紀念江澤民的政治涵義

赴美覓職爆爭議 校長高為元親上火線致歉：非把清大當備胎

棒球／日職唯一3千安張本勳辭世享壽86歲 曾給王柏融高度評價

聽新聞
0:00 / 0:00

「你們越挺我，我就越拚命」 江啟臣山城造勢催票拚全壘打

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國民黨立法院副院長、台中市長參選人江啟臣昨天下午與市議員古秀英、吳振嘉共同舉辦「山城區聯合問政說明會」，上千人到場。圖／江啟臣辦公室提供
國民黨立法院副院長、台中市長參選人江啟臣昨天下午與市議員古秀英、吳振嘉共同舉辦「山城區聯合問政說明會」，上千人到場。圖／江啟臣辦公室提供

立法院副院長、台中市長參選人江啟臣昨天下午與市議員古秀英、吳振嘉共同舉辦「山城區聯合問政說明會」，上千人到場相挺。江啟臣感謝山城鄉親長年的疼惜與栽培，他喊著「你們越挺我，我就越拚命！」強調將以交通建設、農業升級及文化觀光帶動地方發展，懇託年底團結衝高選票，讓市長、議員、里長全壘打。

2026九合一選舉

江啟臣表示，他多年來為東勢、石岡、新社與和平爭取建設，從土地協調、經費爭取到工程推進，每一步都不容易，但有鄉親作後盾，再困難也要突破。從國道四號豐原潭子段到東勢—豐原生活圈快速道路，就是要打通交通瓶頸，讓山城出入更安全、發展更有機會。

江啟臣表示，台中的發展不能只靠一條路、一個交流道，而要把國道、快速道路與主要幹道真正串聯，搭配接駁與轉運服務，完善交通路網。他要讓山城走得出去，也要讓整個台中連得起來，讓通勤、返家及農產品運輸更便利。

江啟臣指出，山城有客家文化、泰雅族文化、林業文化、步道經濟、溫泉與自行車道等資源，將持續推進東勢客家文化園區建設，推動「山和谷音樂祭」，串聯東豐、后豐鐵馬道人潮與農特產品行銷，讓遊客願意停留、帶動在地消費，把山城的好風景、好文化與好產品推向國際。

市議員古秀英表示，她與江啟臣成立聯合服務處，長期攜手為原鄉發聲，尤其台八線、中橫公路遇災時，江啟臣總能迅速協助。她期盼東豐快通車縮短往返車程，帶動谷關溫泉與地方產業，她並報告四年來爭取和平區38處簡易自來水工程、房屋修繕補助等成果，承諾持續爭取擴大敬老愛心卡使用範圍及點數累計，改善原鄉長者生活。

市議員吳振嘉感謝鄉親四年前的託付，他細數爭取農業災害及資材補助、和平衛生所與新社圖書館建設，及石岡遊樂、體育設施翻新與客家文化園區重建規劃等成果。他表示，東豐快預計2029年全線通車，並預告11月7日將於即將通車路段舉辦路跑，邀鄉親實地感受建設成果，支持市長、議員雙雙高票當選。

東勢區農會總幹事田士欣、理事長劉進業肯定江啟臣協助活化舊東勢高工校地、推動客家樂活園區；新社、石岡、和平區農會總幹事羅文正、張東海、蕭金木，肯定他關心農業災害救助、缺工及中橫便道安全。台中市政府客家事務委員會主委江俊龍讚許他是具國際視野的「農家子弟」；前議員蘇慶雲、東勢體育會理事長劉正文呼籲支持江啟臣進入市府，讓預算與行政執行接力落實建設。

國民黨立法院副院長、台中市長參選人江啟臣昨天下午與市議員古秀英、吳振嘉共同舉辦「山城區聯合問政說明會」，上千人到場。圖／江啟臣辦公室提供
國民黨立法院副院長、台中市長參選人江啟臣昨天下午與市議員古秀英、吳振嘉共同舉辦「山城區聯合問政說明會」，上千人到場。圖／江啟臣辦公室提供

江啟臣 台中 議員 2026九合一選舉 台中市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

造福山城…台中東豐快二標動工 盧秀燕讚江啟臣是「靈魂人物」

宴請日本維新會訪團 江啟臣感謝推動台日各領域交流

停駛近 5 年終於回來了！「山城最美鐵道」集集支線走過 921、豪雨重創，終於迎來全線復駛

中和川友會成立！千名鄉親、90里長力挺李四川 現場人氣超強

相關新聞

中職大巨蛋比賽暫停「抓老鼠」 沈伯洋曝LINE平台萬則民怨聚焦2問題

台北大巨蛋昨日舉行中職比賽，比到一半突然有老鼠衝進球場比賽短暫暫停，也讓網友質疑「鼠患」再起，民進黨台北市長參選人沈伯洋今到大稻埕慈聖宮參香表示，昨日上線「市長，你給我聽好了」LINE互動平台上線僅一天就湧入逾萬則留言，其中環境衛生與交通成為市民高度關注，他直言市府未解決鼠患把垃圾桶減少，非但沒解決，還衍生更多問題。

【重磅快評】拗人民用肺發電 貶損盧媽也拿不回搖擺州

經濟部今天審核中火燃煤機組拆除許可執照，台中市長盧秀燕日前視察中火並宣布燃氣許可與拆煤許可須兩張執照一比一發放，但依台電時程來看，根本是不可能的任務。台電無視去年立法院「2028無煤中火」決議，看來這次又要和地方政府火車對撞。民進黨在中火議題持續失分，賴清德再怎麼貶損盧秀燕也拿不回這個搖擺州。

高雄非法廢棄場全台之冠 柯志恩：台南、屏東擴大納入區域聯防

審計報告揭露，高雄市非法棄置廢棄物場址高達104處，全台之冠。國民黨高雄市長參選人柯志恩曾揭發美濃大峽谷、田寮垃圾山及大樹統嶺農地濫墾濫倒等重大環境弊案，今天提出擴大與台南、屏東合作進行三縣市區域聯防、升級「棄置通報平台」、建立營建廢土車輛「GPS異常即預警」智慧監控，以及易棄置熱點加強科技執法等四大改善對策。

女兒開箱影片遭網路性霸凌 彰化藍營縣長候選人魏平政提告「不和解」

彰化縣長候選人魏平政的女兒魏敬倫自錄「開箱文」影片，稱「爸說1萬則留言，就帶我玩遍全世界迪士尼。」這段話被網友炎上。魏平政今表示，部分留言涉及網路性霸凌、容貌歧視，言論自由不應該成為網路霸凌的保護傘，他將提告並絕不和解。

凌濤憂藍白竹北開撕小草憤怒擴散 喊話徐欣瑩快啟動「私人管道」溝通

藍白竹北分裂效應被憂恐外溢到其他縣市。國民黨籍桃園市議員凌濤今日接受「千秋萬事」專訪，表示雖然藍白高層希望把影響限縮在新竹縣，但觀察各選區民眾黨議員參選人民調，即便原來不在安全名單的，這兩天支持度平均都上揚1至2%，小草憤怒擴散恐讓各地選情更加激烈，籲國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，趕快用「私人管道」跟民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌溝通。

雲林海域養蚵死亡逾七成 張嘉郡、劉建國「同船不同航」出海勘災

雲林海域養蚵受六月連續大雨，海水變淡加上蚵螺肆虐，致蚵死嚴重達七成以上，即便活蚵也發育不良，使今年中秋烤蚵將受影響，蚵農叫苦，立委劉建國、張嘉郡、丁學忠，不分藍綠，今天從金湖漁港出海勘災，巧的是搭同一般漁船但不同時間出海「同船不同航」，但齊聲要求啟動天災救助，獲漁業署允諾全力協助從寬從速作業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。