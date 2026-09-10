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影／老鼠闖入大巨蛋球場 沈伯洋：市民最在意環境衛生議題
中華職棒富邦悍將與味全龍昨晚在台北大巨蛋比賽，一隻老鼠竟闖入球場，導致賽事喊卡。民進黨台北市長參選人沈伯洋上午赴大稻埕慈聖宮參香受訪時表示，推出「市長，你給我聽好了！」平台，收集市民心聲，一天就湧入了10815則市民心聲，大安區是最多的，有1,637則意見，其中市民最在意的議題是環境衛生與交通，並表示之前其實會一直收到民眾的抱怨，尤其是好幾次下雨的時候，民眾抱怨老鼠跟蟑螂會變多，剛好就發生大巨蛋比賽出現老鼠的問題。
沈伯洋特別提到，市民對於垃圾桶減少非常有感。台北從原有的2000多個垃圾桶，到現在只剩800多個。民眾一開始以為垃圾桶變少，老鼠也因此變少，但垃圾桶變少了，不僅變得不方便且老鼠還是在那，顯然完全沒有解決問題，還製造了新的問題。
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