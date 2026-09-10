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【重磅快評】拗人民用肺發電 貶損盧媽也拿不回搖擺州

聯合報／ 主筆室
台中市長盧秀燕（右）日前視察台電台中電廠（中火），質疑中央未做到當初承諾的「增一氣、拆一煤」協議。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（右）日前視察台電台中電廠（中火），質疑中央未做到當初承諾的「增一氣、拆一煤」協議。記者陳敬丰／攝影

經濟部今天審核中火燃煤機組拆除許可執照，台中市長盧秀燕日前視察中火並宣布燃氣許可與拆煤許可須兩張執照一比一發放，但依台電時程來看，根本是不可能的任務。台電無視去年立法院「2028無煤中火」決議，看來這次又要和地方政府火車對撞。民進黨在中火議題持續失分，賴清德再怎麼貶損盧秀燕也拿不回這個搖擺州。

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盧秀燕指中火有兩部新燃氣機組要上線，希望市府核發操作許可執照，市府支持國家電力發展，但也要求減煤拆煤，還中部藍天，讓民眾不要再「用肺發電」，依市府與經濟部協議，當燃氣機組上來，燃煤機組一定要一比一拆除，市府發放燃氣許可，經濟部須同步發放拆煤許可。

不過，台電並不認帳，指2018年中火推動一期新燃氣機組更新計畫，2021年時任經濟部長的王美花與台中市政府協調決定拆除燃煤一、二號機組及一根煙囪，燃煤三、四號機轉備用，當時尚未提出二期計畫，二期計畫是2031年至2034年四部新燃氣機組陸續上線，屆時將逐步拆除燃煤三、四號機，五至十號機逐年轉緊急備用機組。

當年王美花和盧秀燕確實有達成協議，而且王也答應「增一拆一」，台電的解讀是僅針對一期計畫的拆除承諾，但盧秀燕與台中市府解讀為「整個中火未來一律適用的原則」，這也是為什麼現在雙方陷入各執一詞、互卡執照的癥結。

可以預見的是，台電既然可以不理會去年立法院通過「2028無煤中火」的決議，日後和台中市政府火車對撞也是可以預見的事。 

去年6月3日於立法院通過2028無煤中火決議，主要理由是行政院原本規劃的「2034無煤中火」，但2024至2031年間僅減煤不到160萬公噸，到了2031年仍有71%煤電未汰除，再加上民營中佳加入發電，足以替代中火常態燃煤發電，而且中火機組老舊，空汙嚴重，對中南部居民健康造成威脅。

但經濟部與台電以「癱瘓國家電力系統」為由反對，稱台中每有45億度電力缺口，若強行在2028年燃煤機組全數除役，國家電力系統將會全面癱瘓，也會連帶嚇跑想進駐台中的高科技產業，使得立院決議形同虛文。 

這次雙方再度槓上，之前台中市府曾因認定中火生煤使用量超過許可，連續對台電開罰300萬、600萬與900萬元，並廢止二、三號燃煤機組操作許可證，但後來被行政院撤銷，雖然雙方法律戰逆轉，法院判決台中市府勝訴，但中央也只有硬挺台電到底一招可用。 

要思考的是，無煤中火、增一拆一，其實不僅是政治訴求。賴政府始終把中火當成政治攻防議題，對地方政府能硬就硬、能軟就軟，達成協議了，事後改口稱只限一期計畫，二期計畫仍依中央遊戲規則；地方對中火開罰，中央就搬出地方制度法撤銷， 結果法院也未必認同。民進黨在台中失人心，自林佳龍市長連任失利後，大小選舉都吃癟，中火真成了民進黨的罩門？ 

如果經濟部和台電夠認真，這麼多年過去了，足夠讓想出一套中央地方都能接受好劇本，在電力供應及反空汙之間找到平衡點，以立法手段綁定備用機制，不讓台電老拿緊急備用口號當重啟通行證，在保留核心機組前提下，以「斷管、斷煤及拔煙囪」安定民心，穩健汰舊換新，提高地方補償與優先布健綠能儲能，才能逐漸消弭強拗中部人用肺發電的批評。

2026九合一選舉 盧秀燕 台中市選舉 電力 空汙

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