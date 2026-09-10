自創詞曲！南市議員黄肇輝發表諧音「扞做伙」競選歌曲

尋求連任的台民進黨南市議員黄肇輝自己作詞作曲，更拍攝MV，今天發表「扞做伙」競選歌曲，曲名除引自其姓名台語諧音，也呈現團結相挺意涵，力拚完成連任之路。黄肇輝在上周搶頭香登記後，今天再次發表

「扞做伙」競選歌曲，希望加強自己知名度與支持度，黄肇輝也推出一系列創意競選小物，大多數是從其綽號「火柴」來發想的小物，例如火柴盒造型的橡皮擦、火柴盒外觀的小便條本等，他也期許永康區這次民進黨提名3席都能全上，達成民進黨在南市議會過半目標。

黄肇輝表示，4年前首次參選議員時，就受到團隊鼓勵創作了「捷運快飛RAP」、「成就永康」等競選歌曲。這次尋求連任恰巧在競選口號用了自己名字的台語諧音「扞做伙」（huānn tsò-hué）這個詞，但是卻遇到許多朋友並不熟知這個台語字：「扞huānn」。於是就構思再次創作一首競選歌曲，並用「扞做伙」為題，讓市民朋友可以用最輕鬆方式來認識台語，透過這首歌來宣傳競選理念。

黄肇輝指出，「扞做伙」就有扶持在一起、團結相挺的意涵。也呼應這次民進黨競選主題：團結拚未來。歌詞裡就有提到「所有兄弟姊妹咱來扞做伙」，就表示希望大家能團結一起，好比棒球比賽前球員彼此扶著圍成一圈，互相加油一樣。

另外也有「我拍死無退，欲佮咱扞做伙」，更表示參選連任就是要全心全意跟鄉親市民朋友站在一起。同時台語也有「扞家」（huānn-ke）這個詞，歌詞最後也是有「扞好咱的家」，用來表示期許大家一起顧好我們這個大家庭的理想。

黄肇輝說，除自己做詞作曲外，也自己唱、自己錄音，甚至也有編合音、唱合音。MV裡面，也有一些彩蛋，除了融入競選看板外，也有沿用上次競選歌曲的片段，表示持續關心相關議題。也有用大眾運輸站裡手扶梯有「手扞予好，跤徛予在」的警語，來表達對於台南捷運、永康鐵路地下化等軌道建設的期待。

競選主題曲連結：

https://youtu.be/hdmadf5rHqY