向外媒稱「台灣人覺得當兵浪費時間？」 沈伯洋批扭曲原意：非常丟臉

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受外媒專訪，談到台灣人當兵看法，不過媒體刊登出來卻稱沈認為「大家覺得當兵是浪費時間」，沈怒批，該媒體完全扭曲他的原意，他在專訪強調這是過去大家看法並提出現在已不一樣，該文章對台灣造成很大傷害，「刊出這種文章相當丟臉」。

大西洋月刊發表一篇題為「台灣會就此放棄嗎？」（Will Taiwan Just Give Up?）的文章，訪問台灣政治人物並談討台灣國防，內容提及沈伯洋稱台灣人「大家覺得當兵是浪費時間」，沈昨天在臉書駁斥此事，稱文章斷章取義。

沈伯洋表示，他很常接受外媒專訪，但看到這篇文章刊登感到非常錯愕，自己甚至回去聽了錄音及逐字稿，發現已經不是語意不符而是完全扭曲原意，當下是媒體談到台灣人對於當兵是浪費時間，而他的原話是強調過去很多人是這樣想，但是現在完全不一樣，如取消刺槍術、14天教召內容精實、加入無人機訓練等。

沈伯洋說，沒想到文章刊出，他所解釋內容全部不見，僅剩下他談「過去」的內容，後來更有很多人指出整篇文章其他內容也亂七八糟，直言刊出這種文章相當丟臉，已在社群平台發布全英文聲明並Tag該雜誌公開澄清，該文章對台灣國防與民防完全不了解，對台灣造成很大傷害。