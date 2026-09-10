快訊

牛奶其實不健康？醫稱骨折、死亡風險增 網揪關鍵：別當水喝

連32個月負成長！台灣新生兒8月僅7492人 今年前8個月較去年少逾1.1萬

聽新聞
0:00 / 0:00

向外媒稱「台灣人覺得當兵浪費時間？」 沈伯洋批扭曲原意：非常丟臉

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受外媒專訪，談到台灣人當兵看法，不過媒體刊登出來卻稱沈認為「大家覺得當兵是浪費時間」，沈怒批，該媒體完全扭曲他的原意。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受外媒專訪，談到台灣人當兵看法，不過媒體刊登出來卻稱沈認為「大家覺得當兵是浪費時間」，沈怒批，該媒體完全扭曲他的原意。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受外媒專訪，談到台灣人當兵看法，不過媒體刊登出來卻稱沈認為「大家覺得當兵是浪費時間」，沈怒批，該媒體完全扭曲他的原意，他在專訪強調這是過去大家看法並提出現在已不一樣，該文章對台灣造成很大傷害，「刊出這種文章相當丟臉」。

2026九合一選舉

大西洋月刊發表一篇題為「台灣會就此放棄嗎？」（Will Taiwan Just Give Up?）的文章，訪問台灣政治人物並談討台灣國防，內容提及沈伯洋稱台灣人「大家覺得當兵是浪費時間」，沈昨天在臉書駁斥此事，稱文章斷章取義。

沈伯洋表示，他很常接受外媒專訪，但看到這篇文章刊登感到非常錯愕，自己甚至回去聽了錄音及逐字稿，發現已經不是語意不符而是完全扭曲原意，當下是媒體談到台灣人對於當兵是浪費時間，而他的原話是強調過去很多人是這樣想，但是現在完全不一樣，如取消刺槍術、14天教召內容精實、加入無人機訓練等。

沈伯洋說，沒想到文章刊出，他所解釋內容全部不見，僅剩下他談「過去」的內容，後來更有很多人指出整篇文章其他內容也亂七八糟，直言刊出這種文章相當丟臉，已在社群平台發布全英文聲明並Tag該雜誌公開澄清，該文章對台灣國防與民防完全不了解，對台灣造成很大傷害。

沈伯洋 當兵 台灣人 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鏡文學獲公帑補助卻專訪沈伯洋引質疑 藍委批成輔選工具

太貼心！日本妹借衛生紙驚見台人「1反射動作」直呼：是義務教育？

張俊哲／九三：「三不怕」的新體悟

指蔣萬安「面腔歹看」…陳時中：是指表情 並非惡意批評長相

相關新聞

影／蘇巧慧妹涉國發基金投資爭議 李四川批監察院雙重標準

國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早同台出席新莊地藏庵地藏王菩薩聖誕典禮三獻禮法會，兩人同場互動備受關注。李四川接受聯訪時，針對蘇巧慧妹妹蘇巧純涉國發基金投資爭議，反觀台北市長蔣萬安的孩子依規定申請交換學生，批評監察院處理方式「雙重標準」，認為大人不應追殺未成年孩童。

【重磅快評】拗人民用肺發電 貶損盧媽也拿不回搖擺州

經濟部今天審核中火燃煤機組拆除許可執照，台中市長盧秀燕日前視察中火並宣布燃氣許可與拆煤許可須兩張執照一比一發放，但依台電時程來看，根本是不可能的任務。台電無視去年立法院「2028無煤中火」決議，看來這次又要和地方政府火車對撞。民進黨在中火議題持續失分，賴清德再怎麼貶損盧秀燕也拿不回這個搖擺州。

柯志恩愛運動 爭取高雄馬拉松國際認證、推廣匹克球

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩喜歡跑步、騎單車，因應國民體育日提出「區區匹克球」、「引進HYROX」、「發展賽事觀光」及「爭取馬拉松國際認證」四大運動政策，希望盤點閒置的羽球、網球場，改建為多功能球場；發展賽事觀光產業，讓高雄成為「台灣運動首都」。

王惠美不站台、缺競總主委 彰化魏平政的藍營整合窘境

國民黨彰化縣長參選人魏平政本月6日競總成立大會，主席鄭麗文、台中市長盧秀燕站台，場面看似熱鬧，但檯面人物其實很單薄，包括縣長王惠美、地方重量級人士都未到場，立委謝衣鳯像是被家長「押」著上學卻不上台，更扯的是迄今還沒有競總主委，正凸顯魏平政整合無力及組織失能的窘況。 南霸天謝家顧全大局坐台下，北彰白家與陳溫家族冷眼觀望；沒有母雞帶頭的底氣，再深厚的派系山頭也成了各自盤算的避風港。

賴清德自豪提7律師參選 李四川競辦酸：怎只有蘇巧慧不懂利衝法？

總統賴清德昨晚出席律師節活動時自豪表示，民進黨此次提名7位律師參選縣市長，也包括民進黨新北市長候選人蘇巧慧。但蘇的妹妹蘇巧純遭踢爆獲取國發基金補助，李四川競選辦公室發言人吳亮賢今指出，律師具有高度法學專業，但令人不解的是，為何民進黨7位律師候選人中，只有蘇巧慧家族涉嫌違反公職人員利益衝突迴避法，「難道只有蘇巧慧律師不懂利衝法？」

成淵高中師生腹瀉！連大莊供餐建中等12校 吳欣岱：不能只擴大稽查

台北市成淵高中國中部日前爆發營養午餐群聚腹瀉事件，傳出共有87名師生出現症狀，引發校園供餐安全疑慮。台灣基進北市內湖、南港區市議員候選人吳欣岱昨（9）日再度發聲指出，台北市政府目前已公布資料顯示，涉事業者「連大莊」在台北市至少承包成淵高中、大同高中、內湖高中、景美女中、建國高中、大理高中、華江高中及永春高中共12所校園餐飲，認為市府不應只是擴大稽查，而應進一步從「業者層級」追查問題來源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。