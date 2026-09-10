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柯志恩愛運動 爭取高雄馬拉松國際認證、推廣匹克球

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩本身就很喜歡運動，未來希望發展賽事觀光，為高雄創造永續的運動產業價值。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩本身就很喜歡運動，未來希望發展賽事觀光，為高雄創造永續的運動產業價值。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩喜歡跑步、騎單車，因應國民體育日提出「區區匹克球」、「引進HYROX」、「發展賽事觀光」及「爭取馬拉松國際認證」四大運動政策，希望盤點閒置的羽球、網球場，改建為多功能球場；發展賽事觀光產業，讓高雄成為「台灣運動首都」。

2026九合一選舉

匹克球運動風靡全球，立委柯志恩認為，未來可活化高雄市內閒置的羽球、網球場，改建為多功能球場，並盤點商場、公園及捷運站等空間，打造全天候揮拍基地。同時訂定「高雄匹克球日」，定期推廣免費試打，與學校、長照機構合作推動，落實跨世代全民樂活，也提供誘因鼓勵相關產業進駐。

柯志恩也將全球爆紅的HYROX體能賽列入重點發展項目，她希望以全台首座官方認證的三民運動中心為據點，串聯在地健身與運動觀光產業，將高雄打造為亞太體能訓練的重要城市。

高雄國際馬拉松創始於2010年，直至今年已經有15年歷史，每年參賽規模逾2萬人。柯志恩表示，高雄國際馬拉松過去有「全台灣最友善的城市馬拉松」之稱，未來將持續朝國際化發展，積極爭取世界田徑總會（World Athletics Road Race Label）認證，打造具有高雄特色的國際標籤賽事，吸引世界頂尖選手及國際跑者來高雄，讓馬拉松不只是一場賽事，更成為城市品牌，帶動觀光與經濟。

在發展賽事觀光方面，柯志恩提出，未來將以國際級賽事及大型體育活動為核心，串聯飯店、餐飲、交通及運動器材製造等產業，透過體育盛事吸引國內外選手與觀眾，放大觀光、消費與城市品牌效益，為高雄創造永續的運動產業價值。

柯志恩表示，高雄擁有得天獨厚的陽光與豐富的運動場域，應朝「全民普及、接軌國際、產業升級」方向進行，讓各年齡層都能動得安心、動得健康。

馬拉松 匹克球 高雄 2026九合一選舉

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