賴清德自豪提7律師參選 李四川競辦酸：怎只有蘇巧慧不懂利衝法？

總統賴清德昨晚出席律師節活動時自豪表示，民進黨此次提名7位律師參選縣市長，也包括民進黨新北市長候選人蘇巧慧。但蘇的妹妹蘇巧純遭踢爆獲取國發基金補助，李四川競選辦公室發言人吳亮賢今指出，律師具有高度法學專業，但令人不解的是，為何民進黨7位律師候選人中，只有蘇巧慧家族涉嫌違反公職人員利益衝突迴避法，「難道只有蘇巧慧律師不懂利衝法？」

吳亮賢指出，蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任董事兼營運長的「矌世智能」公司，遭踢爆曾於2022年11月取得國發基金「創業天使投資方案」1999萬元投資，當時國發會的頂頭上司就是其父行政院長蘇貞昌，其姊蘇巧慧更同時擁有監督國發會的立委職權。

對於嚴重違法疑慮，蘇巧慧昨稱妹妹不是負責人，但根據「經濟部商工登記公示資料」，蘇巧純不僅高掛「矌世智能」董事，持有股份數更高達近五百萬，狠狠打臉蘇巧慧的謊言。

吳亮賢表示，昨已向蘇巧慧提出三問，「一，為什麼要謊稱妹妹不是負責人？二，曠世智能申請國發基金時，是否有依法揭露蘇巧純跟蘇巧慧、蘇貞昌的身分關係？三，若沒有依法揭露究竟是在隱瞞什麼？」但很遺憾，對於涉入嚴重違法爭議，蘇巧慧持續有問「避」答。

吳亮賢質疑，為何這七名律師候選人中，只有蘇巧慧家族涉嫌違反利衝法，「難道只有蘇巧慧律師不懂利衝法？」如果蘇巧慧對於昨天的「三問」無力回應，今日只濃縮為一問「請問蘇巧慧律師，對於立委蘇巧慧的妹妹、行政院長蘇貞昌的女兒之公司，獲取人民納稅錢鉅額投資，若依照蘇巧慧律師的法律專業及自我標準，是否有嚴重違反利衝法之嫌？」