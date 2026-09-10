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影／蘇巧慧妹涉國發基金投資爭議 李四川批監察院雙重標準
國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早同台出席新莊地藏庵地藏王菩薩聖誕典禮三獻禮法會，兩人同場互動備受關注。李四川接受聯訪時，針對蘇巧慧妹妹蘇巧純涉國發基金投資爭議，反觀台北市長蔣萬安的孩子依規定申請交換學生，批評監察院處理方式「雙重標準」，認為大人不應追殺未成年孩童。
對於民進黨議員批評興建蘆社大橋、將人才送往輝達是「販賣人口」，李四川反問「去輝達上班是販賣人口嗎？」強調打造AI高科技產業廊道，就是要讓年輕人走向AI產業、接軌國際。至於本周六造勢活動，李四川表示侯友宜將與他同台，後續也將邀請民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文參與。被問到今天遇到蘇巧慧想說什麼，李四川笑說：「我們一起加油。」
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