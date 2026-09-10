快訊

缺師救火隊／學校靠家長群組徵才 師資荒突破親師界限

國造磐龍反艦飛彈增產卻堆庫房 部隊缺兵「有彈無人」

人口探底／台灣邁向「無子島」…育兒大撒幣 孩子卻「血崩式」愈生愈少

聽新聞
0:00 / 0:00

成淵高中師生腹瀉！連大莊供餐建中等12校 吳欣岱：不能只擴大稽查

聯合新聞網／ 綜合報導
成淵高中國中部學生腹瀉案引關注，台北市衛生局9日發布與教育局聯合稽查7所國立及市立完全中學國中部熱食部結果，其中市立大同高中國中部查有4項衛生缺失，已限期在12日前改善。圖為稽查情形。 圖／台北市衛生局提供
成淵高中國中部學生腹瀉案引關注，台北市衛生局9日發布與教育局聯合稽查7所國立及市立完全中學國中部熱食部結果，其中市立大同高中國中部查有4項衛生缺失，已限期在12日前改善。圖為稽查情形。 圖／台北市衛生局提供

台北市成淵高中國中部日前爆發營養午餐群聚腹瀉事件，傳出共有87名師生出現症狀，引發校園供餐安全疑慮。台灣基進北市內湖、南港區市議員候選人吳欣岱昨（9）日於臉書指出，台北市政府目前已公布資料顯示，涉事業者「連大莊」在台北市至少承包成淵高中、大同高中、內湖高中、景美女中、建國中學、大理高中、華江高中及永春高中共12所校園餐飲，認為市府不應只是擴大稽查，而應進一步從「業者層級」追查問題來源。

2026九合一選舉

吳欣岱表示，她日前即認為成淵高中群聚腹瀉事件應該「由病因查起」，如今市府擴大稽查多所學校後，發現同樣由連大莊經營的大同高中國中部，也被查出多項衛生缺失，讓她認為這已不能單純視為單一校園、單一廚房的偶發事件。

根據公布資料，大同高中國中部被查出的缺失包括食材驗收紀錄、冰箱清潔、食材離地及食材覆蓋等問題。吳欣岱指出，其中「無法提供食材驗收紀錄」尤其值得重視，這不只是廚房環境是否整潔的問題，更涉及食品安全管理制度的基本環節。

她強調，目前成淵高中群聚腹瀉的真正病因，仍須等待檢體及食品檢驗結果，不能在證據出爐前直接認定病原或斷言是哪個環節出問題。不過，在同一業者不同校園據點接連出現食品衛生管理問題的情況下，市府應進一步從食材來源、共同供應商、冷鏈保存、驗收紀錄、運送流程及前處理等環節全面追查。

吳欣岱更以「醫師看病」比喻，認為市府現在不應只是「多查幾間學校」，而是要找出問題究竟出在哪個環節，才能真正做到「精準診斷」。

她提出多項要求，包括要求台北市政府完整公開連大莊目前在台北市所有承包、經營及供餐的校園與餐飲據點，並針對相關校園據點進行無預警專案稽查，而非僅按照學校類型抽查。

此外，她也要求稽查範圍不能只停留在廚房環境衛生，還應追查食材採購來源、驗收紀錄、冷藏冷凍溫度、運送及冷鏈、前處理場所、共同供應商，以及廚工人員健康管理，並確認不同學校是否使用相同批次或相同來源的食材。

吳欣岱也表示，包括位於她選區內的內湖高中，她都會持續追蹤相關供餐安全情況。她認為，如果同一家公司長期服務多所學校，市府就應建立業者的「風險履歷」，公開過往稽查紀錄、缺失內容及改善情形。

她最後強調，食品安全不能只靠抽查，「這一次，我希望台北市政府把整條供餐鏈查清楚。食品安全，不能只靠抽查。找到病因，才能真正把關。」

2026九合一選舉 台北市選舉 吳欣岱 營養午餐 建中 景美女中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

假日一口氣睡12小時！35歲男腎功能驟降 醫警告：身體在求救

揭王健陞前科遭死亡威脅 吳欣岱提醒：退選仍可能上候選名單

中國「美麗州長」被爆權色交易 傳擁58情人、一次要10男上陣

吃藏壽司毛豆殼塞回收槽！女高中生嗆「說教中年閉嘴」挨轟 校方急滅火

相關新聞

影／蘇巧慧妹涉國發基金投資爭議 李四川批監察院雙重標準

國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早同台出席新莊地藏庵地藏王菩薩聖誕典禮三獻禮法會，兩人同場互動備受關注。李四川接受聯訪時，針對蘇巧慧妹妹蘇巧純涉國發基金投資爭議，反觀台北市長蔣萬安的孩子依規定申請交換學生，批評監察院處理方式「雙重標準」，認為大人不應追殺未成年孩童。

成淵高中師生腹瀉！連大莊供餐建中等12校 吳欣岱：不能只擴大稽查

台北市成淵高中國中部日前爆發營養午餐群聚腹瀉事件，傳出共有87名師生出現症狀，引發校園供餐安全疑慮。台灣基進北市內湖、南港區市議員候選人吳欣岱昨（9）日再度發聲指出，台北市政府目前已公布資料顯示，涉事業者「連大莊」在台北市至少承包成淵高中、大同高中、內湖高中、景美女中、建國高中、大理高中、華江高中及永春高中共12所校園餐飲，認為市府不應只是擴大稽查，而應進一步從「業者層級」追查問題來源。

宜蘭縣長選情加溫…吳宗憲啟動陸戰 議長陪掃街

宜蘭市人口占全縣約二成，為兵家必爭。議長張勝德今起陪國民黨縣長參選人吳宗憲啟動「掃街馬拉松」，以最扎實陸戰勤走，團結藍營拚選戰；民進黨參選人林國漳則被質疑曾為選舉「洗經歷」，林陣營指藍白劣質政治算計，欺負在地深耕宜蘭人。

花蓮5人違紀參選 民進黨開除黨籍

登記截止，民進黨花蓮縣黨部針對五名違紀參選的黨員開鍘，包括參選縣議員的陳財能、謝豪杰、彭建華，參選代表的黃登科、戴位崇，執委會、評議委員會前天開會，決議開除黨籍，縣黨部昨呈報黨中央。

選情初探／南投縣4選區 9搶5多方混戰

南投縣議員第四選區目前已有九人登記，競逐五席，其中五名現任議員已有三人退場，選情大洗牌。國民黨籍議長何勝豐拚議員八連霸、民進黨陳玉鈴走過罷免戰、力守席次；藍營新人、前鄉鎮長及地方勢力競逐，竹山、鹿谷票源將重新分配，成為選戰關鍵。

南投選戰…賴總統輔選温世政 許淑華報告政績

民進黨行動中常會昨前進南投，賴清德總統力挺縣長參選人温世政，並呼籲支持黨內合作及提名的參選人。賴清德坦言南投為艱困選區，目前縣長、兩名區域立委都是國民黨籍，縣議會三十七席中民進黨僅占七席，但強調黨內絕不放棄，盼由温世政翻轉南投發展。尋求連任的縣長許淑華則在議會報告施政十大面向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。