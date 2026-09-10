成淵高中師生腹瀉！連大莊供餐建中等12校 吳欣岱：不能只擴大稽查

台北市成淵高中國中部日前爆發營養午餐群聚腹瀉事件，傳出共有87名師生出現症狀，引發校園供餐安全疑慮。台灣基進北市內湖、南港區市議員候選人吳欣岱昨（9）日於臉書指出，台北市政府目前已公布資料顯示，涉事業者「連大莊」在台北市至少承包成淵高中、大同高中、內湖高中、景美女中、建國中學、大理高中、華江高中及永春高中共12所校園餐飲，認為市府不應只是擴大稽查，而應進一步從「業者層級」追查問題來源。

吳欣岱表示，她日前即認為成淵高中群聚腹瀉事件應該「由病因查起」，如今市府擴大稽查多所學校後，發現同樣由連大莊經營的大同高中國中部，也被查出多項衛生缺失，讓她認為這已不能單純視為單一校園、單一廚房的偶發事件。

根據公布資料，大同高中國中部被查出的缺失包括食材驗收紀錄、冰箱清潔、食材離地及食材覆蓋等問題。吳欣岱指出，其中「無法提供食材驗收紀錄」尤其值得重視，這不只是廚房環境是否整潔的問題，更涉及食品安全管理制度的基本環節。

她強調，目前成淵高中群聚腹瀉的真正病因，仍須等待檢體及食品檢驗結果，不能在證據出爐前直接認定病原或斷言是哪個環節出問題。不過，在同一業者不同校園據點接連出現食品衛生管理問題的情況下，市府應進一步從食材來源、共同供應商、冷鏈保存、驗收紀錄、運送流程及前處理等環節全面追查。

吳欣岱更以「醫師看病」比喻，認為市府現在不應只是「多查幾間學校」，而是要找出問題究竟出在哪個環節，才能真正做到「精準診斷」。

她提出多項要求，包括要求台北市政府完整公開連大莊目前在台北市所有承包、經營及供餐的校園與餐飲據點，並針對相關校園據點進行無預警專案稽查，而非僅按照學校類型抽查。

此外，她也要求稽查範圍不能只停留在廚房環境衛生，還應追查食材採購來源、驗收紀錄、冷藏冷凍溫度、運送及冷鏈、前處理場所、共同供應商，以及廚工人員健康管理，並確認不同學校是否使用相同批次或相同來源的食材。

吳欣岱也表示，包括位於她選區內的內湖高中，她都會持續追蹤相關供餐安全情況。她認為，如果同一家公司長期服務多所學校，市府就應建立業者的「風險履歷」，公開過往稽查紀錄、缺失內容及改善情形。

她最後強調，食品安全不能只靠抽查，「這一次，我希望台北市政府把整條供餐鏈查清楚。食品安全，不能只靠抽查。找到病因，才能真正把關。」