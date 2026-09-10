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台東縣長選戰 吳秀華聚焦醫療 陳瑩發展運動

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東選戰 台東縣議會議長、縣長參選人吳秀華（左）與衛福部台東醫院院長李偉愷（右）交流台東醫療人力及離島醫療議題。圖／吳秀華辦公室提供
台東選戰 台東縣議會議長、縣長參選人吳秀華（左）與衛福部台東醫院院長李偉愷（右）交流台東醫療人力及離島醫療議題。圖／吳秀華辦公室提供

台東縣長選戰持續升溫，國民黨縣長參選人、議長吳秀華及民進黨縣長參選人、立委陳瑩昨分別針對離島醫療及運動發展端出政見，吳聚焦醫療量能，陳主打運動發展，爭取選民認同。

2026九合一選舉

吳秀華昨與衛福部台東醫院院長李偉愷、副院長梁祐瑋等人交流，聚焦台東醫療人力及蘭嶼等離島醫療需求。她表示，離島醫療不應只著眼於硬體建築、添購設備，若沒有足夠醫護人員進駐，硬體再完善也難以真正提升醫療量能。

吳秀華主張運用５Ｇ及遠距視訊醫療，搭配專科醫師巡迴服務，優先強化離島衛生所功能，同時完善急重症後送機制，當地能處理的疾病盡量就地處理。

台東選戰 適逢國民體育日，民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩與運動員交流，並公布四大運動政見，打造台東運動品牌。圖／陳瑩辦公室提供
台東選戰 適逢國民體育日，民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩與運動員交流，並公布四大運動政見，打造台東運動品牌。圖／陳瑩辦公室提供

昨天適逢「國民體育日」，陳瑩則公布四大運動政見，提出打造「台東運動發展基地」，發展職棒春訓、國家隊移訓、水上及戶外運動，並推動運動觀光、運動產業及場館建設。

陳瑩表示，未來將盤點南迴、縱谷、海岸到離島運動設施，成立跨局處「運動發展委員會」，整合政府與民間資源，同時提高選手訓練、參賽及獎勵補助，爭取更多優質賽事落地台東，打造「運動台東」品牌。

2026九合一選舉 台東縣選舉 陳瑩 吳秀華

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