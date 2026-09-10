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宜蘭縣長選情加溫 吳宗憲啟動陸戰 議長陪掃街

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣議長張勝德（右二起）幫國民黨縣長參選人吳宗憲站台，今天起將「馬拉松」式掃街。圖／吳宗憲競辦提供
宜蘭縣議長張勝德（右二起）幫國民黨縣長參選人吳宗憲站台，今天起將「馬拉松」式掃街。圖／吳宗憲競辦提供

宜蘭市人口占全縣約二成，為兵家必爭。議長張勝德今起陪國民黨縣長參選人吳宗憲啟動「掃街馬拉松」，以最扎實陸戰勤走，團結藍營拚選戰；民進黨參選人林國漳則被質疑曾為選舉「洗經歷」，林陣營指藍白劣質政治算計，欺負在地深耕宜蘭人。

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宜蘭市是議長張勝德及市長陳美玲的本命區。選戰倒數七十九天，老議長張建榮，與議長張勝德接下來將展開宜蘭市輔選實力，由張勝德陪吳宗憲啟動為期兩天「掃街馬拉松」，挨家挨戶走遍各大街小巷，接下來還有大型造勢活動。

至於對手林國漳昨天也再被民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠質疑，為民進黨派系新潮流一路栽培的「黨意律師」，並為選舉「洗經歷」。陳琬惠質疑，林國漳是否爽領兩百萬政治酬庸？並問林現擔任行政院政務顧問，有無領薪水？

另外，國民黨立院黨團前天也揭露林國漳跟著賴清德與陳金德，陸續可以擔任三個國營事業董監事，成政治酬庸肥貓，包括二○一七年賴總統任行政院長，林國漳出任中油轉投資的國光電力董事；二○二○年賴當副總統，林再出任中油轉投資的環能海運監察人；二○二四年賴當選總統，林國漳隨即空降華航任獨董。

林國漳陣營回應，藍白劣質政治算計是抹煞法律人專業，欺負在地深耕宜蘭人。

林國漳競辦發言人、律師高大凱並反擊，最屈從黨意、把政黨私利凌駕公益與國家利益之上的，不正是藍白兩黨？這種劣質政治算計，善良的宜蘭鄉親絕不會接受。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳透過競辦回應民眾黨宜蘭黨部主委陳琬惠的質疑。圖／林國漳競辦提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳透過競辦回應民眾黨宜蘭黨部主委陳琬惠的質疑。圖／林國漳競辦提供

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