宜蘭縣長選情加溫 吳宗憲啟動陸戰 議長陪掃街

宜蘭市人口占全縣約二成，為兵家必爭。議長張勝德今起陪國民黨縣長參選人吳宗憲啟動「掃街馬拉松」，以最扎實陸戰勤走，團結藍營拚選戰；民進黨參選人林國漳則被質疑曾為選舉「洗經歷」，林陣營指藍白劣質政治算計，欺負在地深耕宜蘭人。

宜蘭市是議長張勝德及市長陳美玲的本命區。選戰倒數七十九天，老議長張建榮，與議長張勝德接下來將展開宜蘭市輔選實力，由張勝德陪吳宗憲啟動為期兩天「掃街馬拉松」，挨家挨戶走遍各大街小巷，接下來還有大型造勢活動。

至於對手林國漳昨天也再被民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠質疑，為民進黨派系新潮流一路栽培的「黨意律師」，並為選舉「洗經歷」。陳琬惠質疑，林國漳是否爽領兩百萬政治酬庸？並問林現擔任行政院政務顧問，有無領薪水？

另外，國民黨立院黨團前天也揭露林國漳跟著賴清德與陳金德，陸續可以擔任三個國營事業董監事，成政治酬庸肥貓，包括二○一七年賴總統任行政院長，林國漳出任中油轉投資的國光電力董事；二○二○年賴當副總統，林再出任中油轉投資的環能海運監察人；二○二四年賴當選總統，林國漳隨即空降華航任獨董。

林國漳陣營回應，藍白劣質政治算計是抹煞法律人專業，欺負在地深耕宜蘭人。

林國漳競辦發言人、律師高大凱並反擊，最屈從黨意、把政黨私利凌駕公益與國家利益之上的，不正是藍白兩黨？這種劣質政治算計，善良的宜蘭鄉親絕不會接受。