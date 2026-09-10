花蓮5人違紀參選 民進黨開除黨籍

登記截止，民進黨花蓮縣黨部針對五名違紀參選的黨員開鍘，包括參選縣議員的陳財能、謝豪杰、彭建華，參選代表的黃登科、戴位崇，執委會、評議委員會前天開會，決議開除黨籍，縣黨部昨呈報黨中央。

縣黨部表示，遭開鍘五人中，陳財能參選第一選區（花蓮市）縣議員，他曾參加黨內初選，自行宣布退出，仍登記參選；謝豪杰本屆曾披民進黨戰袍參選花蓮市長落敗，年底選舉未參與黨內初選，自行登記第一選區縣議員選舉。

彭建華是現任吉安鄉民代表，四年前加入民進黨，這次參選第三選區縣議員，未辦理黨內登記。

還有已四連霸吉安鄉民代表的資深黨員黃登科，這次未向黨提申請，以無黨尋求連任，同選區另有黨提名參選人；參選花蓮市第四選區市民代表的戴位崇，同選區共四名黨員有意參選，選對會協調後決定提名另外三人，戴位崇仍登記，與黃登科都違反黨紀遭除名。

民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊說，前天縣黨部召開執委會、評議委員會後，決議將五人全數開除黨籍，昨已將結果呈報黨中央；據黨章，開除黨籍後要五年後才能再申請回黨。

陳景豊說，年底選舉花蓮共提名二十二人，另有二十五名黨員報准獲無黨參選，參選人數歷來最多，朝年輕化方向提名。二十日會辦台灣好生活政策說明會，邀政委季連成主講，凝聚黨員向心力。