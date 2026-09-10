選情初探／南投縣4選區 9搶5多方混戰

南投縣議員第四選區目前已有九人登記，競逐五席，其中五名現任議員已有三人退場，選情大洗牌。國民黨籍議長何勝豐拚議員八連霸、民進黨陳玉鈴走過罷免戰、力守席次；藍營新人、前鄉鎮長及地方勢力競逐，竹山、鹿谷票源將重新分配，成為選戰關鍵。

第四選區涵蓋竹山鎮、鹿谷鄉，原有五名現任議員，國民黨游顥於二○二四年轉戰立委並當選；無黨籍蔡孟娥投入竹山鎮長選舉；無黨籍議員吳瑞芳則因助理費案判刑、褫奪公權而遭解除職務，三席陸續出缺，各路人馬紛紛卡位。

何勝豐挑戰議員八連霸，並尋求議長連任，擁有現任優勢及地方組織基礎；陳玉鈴則是民進黨在第四選區唯一提名人，度過罷免戰，具有綠營基本盤及婦女保障名額優勢，兩人選情相對穩定。

國民黨推出蔡易呈、劉子維參選。其中，劉子維被視為縣長許淑華子弟兵，自二○一六年起追隨許淑華，曾任立委特助，二○一九年起派駐鹿谷擔任駐區主任，長期經營地方人脈。

鹿谷鄉長邱如平兩任屆滿轉戰縣議員，曾任凍頂茶葉生產合作社理事主席及鄉代會主席，地方歷練完整，與藍、綠陣營維持良好互動，被視為強棒。

前竹山鎮長黃丹怡曾兩度參選鎮長，去年退出民進黨後以無黨籍身分參選，累積的地方知名度與人脈仍具一定影響力。許耿禎曾參選議員，此次捲土重來；李廣演則任前鎮長陳東睦機要祕書，改掛勞動黨再戰。

此外，政治家族第二代林哲生也投入選戰。他是前縣議員林民政、吳瑞芳之子，具備家族累積的人脈，並擔任台灣區南投縣同鄉會聯合總會總會長。

第四選區已非單純藍綠對決，而是「九人搶五席」多方混戰。三席現任出缺，讓原有席次版圖出現變數；鹿谷的邱如平、劉子維票源競逐，加上竹山多人分票，選情緊繃。