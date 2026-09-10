南投選戰 賴總統輔選温世政 許淑華報告政績

民進黨行動中常會昨前進南投，賴清德總統力挺縣長參選人温世政，並呼籲支持黨內合作及提名的參選人。賴清德坦言南投為艱困選區，目前縣長、兩名區域立委都是國民黨籍，縣議會三十七席中民進黨僅占七席，但強調黨內絕不放棄，盼由温世政翻轉南投發展。尋求連任的縣長許淑華則在議會報告施政十大面向。

賴清德指出，温世政為九二一地震受災戶與南投傑出子弟，在新北奮鬥二十五年後因故鄉需要返鄉參選，是「使命承擔」。温世政主打「顧老人、顧少年、顧肚子」，老人政策包含五十歲以上缺牙補助最高八萬元、敬老卡每月一千五百點、帶狀疱疹疫苗與肺癌篩檢等；青年政策則規畫成立「青年發展局」創造高薪就業，並將育兒津貼每月加碼二千元，盼緩解人口外流與老化問題。

產業方面，温世政提出引進高科技產業，結合台積電董事長魏哲家等在地企業家淵源，備妥土地與水電，搭配觀光及茶產業帶動地方轉型。賴清德表示，選舉輸贏是一回事，縣市發展更為重要，民進黨將力拚年底選戰翻轉南投。

國民黨參選人、南投縣長許淑華昨則在縣議會施政報告，說明縣府推動農業行銷、特色觀光、經濟產業、交通運輸、樂齡照護、人才育成、城鄉共好、永續家園、跨域創新及智慧南投等十大面向。

許淑華並宣布，「二○二六南投世界茶業博覽會」將於十月三至十一日在中興新村登場，為期九天，推廣南投八大茶區茶品，也協助行銷全台各茶區好茶，今年有印度大吉嶺紅茶加入，成為國際交流的亮點。