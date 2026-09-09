白營狂打徐欣瑩激反效果？吳旭智：新竹人知她重承諾幫叫屈

民眾黨主席黃國昌今再提柯文哲2024年在新竹縣得票亮眼。國民黨竹北市長參選人吳旭智表示，竹北變化大、選民自主性高；對白營猛攻徐欣瑩，吳稱已有不少鄉親替徐叫屈。

吳旭智今接受「CNEWS匯流新聞網」主持人黃光芹專訪表示，各黨在竹北都有基礎，但近年竹北變化非常大，並非「政黨決定人選、選民配合」，選民自主性高，最後仍要回歸參選人本身。

吳旭智認為，民進黨竹北市長參選人曾聖凱實力強，主因有現任竹北市長鄭朝方的基礎，因此藍白更需要整合才有力道。藍營在新竹縣原本就有強勢基本盤，但無論是他或國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，都不會因此放鬆基本盤，而是希望爭取最大支持。

對於白營近期猛攻徐欣瑩，吳旭智說，自己聽到不少鄉親替徐叫屈，認為徐並非隨便承諾的人，且徐數度重申「兩黨只要有共識她就配合」，可能因溝通上認知不同，才造成今日局面。

「藍白合是今年全台選戰的基調。」吳旭智說，地方選舉仍要整合最大力量，「誰最不希望藍白合，絕對不是我跟徐欣瑩」。目前即使藍白各自派人，仍應找到往前走的模式，透過理解、溝通繼續合作。

美麗島電子報董事長吳子嘉因不滿民眾黨指控徐欣瑩公然說謊，對柯文哲、黃國昌等9人提出刑事告發。吳旭智表示，吳子嘉是資深媒體大老，其行動純屬個人決定，「我也管不到、徐欣瑩也是」，每個人都有自己的努力方向。

至於新竹縣副縣長陳見賢與黃國昌、民眾黨竹北市長參選人邱臣遠見面並合照，引發外界揣測，吳旭智表示，自己也常拜訪陳見賢，但不會每次都要求拍照發文；至於陳見賢最終支持誰，仍要靠自己爭取。

吳旭智直言，外界現在看到的新聞表面都是「誰跟誰合照」，但「選舉是很深層的一件事」，自己會持續爭取陳見賢支持，也會繼續向陳請益。

吳旭智也坦言，自己確實曾與徐欣瑩討論竹北選戰。他認為，徐欣瑩先前赴民眾黨團找黃國昌協調，原意應是她與自己感情不錯，說的話自己也會聽；徐想強調的仍是竹北藍白合作，只要兩黨主席有共識，她就會配合。

吳旭智並引用邱臣遠所說「藍白翻篇、各自努力」，認為選戰不能再耗下去，否則再怎麼講都是重提過去，接下來應由各自提出政見、爭取市民認同。他說，「我們不只2026還有2028，藍白攜手還是要繼續走」。