竹北藍白破局壓力爆棚！吳旭智曝遭罵「畜生」 支持者嗆退選就翻臉

國民黨竹北市長參選人吳旭智今談藍白合破局，坦言近期承受龐大壓力，不僅遭網友罵「畜生」，攻擊甚至波及家人，另有支持者揚言若他退選就「翻臉」。他強調，藍白不是敵人，盼登記後爭議翻篇，未來仍應建立公平、明確的協調機制。

吳旭智今接受「CNEWS匯流新聞網」媒體人黃光芹專訪表示，藍白是合作夥伴，自己從頭到尾都遵循國民黨中央指示，在地方也未攻擊對方。竹北藍白整合過程因雙方認知不同產生落差，如今既然都已完成登記，希望此事就此翻篇，持續往前走。

吳旭智坦言，破局期間壓力很大，網路上甚至有人罵他「畜生」，還波及家人，他認為選舉攻防應針對事情討論，不應做人身攻擊。前立委林為洲近期出面協調、相關新聞曝光後，他也接到民眾電話，揚言「如果退選就跟你翻臉」。

對於藍白協調過程，吳旭智說，自7月起兩黨持續溝通，他也多次向黨中央反映，若要讓藍白長期合作，必須建立明確機制；若雙方認為民調方式不妥，也可提出其他公開、公平方式，讓支持者有遵循依據。

吳旭智表示，目前將依既有步調參選，但溝通大門不會因此關上，各種可能性仍持開放態度。他指出，竹北移居人口持續增加，選舉不能只看藍綠基本盤，更要爭取重視參選人能力、願景與執行力的中間選民。

外界多有傳聞竹北市長選戰民調，吳旭智一路大贏邱臣遠，吳旭智說，自己沒有做民調，各方資料，他都會參考，不過自己著重的點仍然是「做好份內的事」。他也透露，當初國民黨竹北市長初選，4位人選民調其實都差距不大。