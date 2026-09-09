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賴總統自豪提「7律師」參選縣市長 同台沈伯洋、蘇巧慧讚：潛力無窮

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導
賴清德總統（中）出席「台北律師公會115年度律師節慶祝大會」，同台民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）、新北市長候選人蘇巧慧（右）上。記者季相儒／攝影
賴清德總統（中）出席「台北律師公會115年度律師節慶祝大會」，同台民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）、新北市長候選人蘇巧慧（右）上。記者季相儒／攝影

台北律師公會今（9）日舉辦「115年度律師節慶祝大會」，賴清德總統獲邀蒞臨，包括具律師背景的民進黨台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧也現身同台。賴致詞時大讚沈、蘇2人不怕困難、不退縮，更提及民進黨此次提名7位律師參選，且過去2任總統也都是律師，直呼「律師潛力無窮」。

2026九合一選舉

賴清德表示，今天是律師節，他要代表全體國人，祝賀全國的律師「律師節快樂」，在第一線保護人權，落實社會正義；未來，也希望跟大家共同努力，擬定一個全國性的國家律師政策，來保護律師的執業空間，提升法扶律師費用。

賴清德指出，台灣當前面臨重大社會議題，包括中國威脅、立法院紛擾，全國律師們卻勇於為社會、人民發言，身為總統其實非常欽佩。賴自認和在場律師像是「同行」，雖過往是從事醫師工作，但醫生講究「實證醫學」，依據檢查報告上的「證據」進行診斷、治療，就如同律師、司法官講求「證據原則」，這也是為何他每次看到律師，心中都有股惺惺相惜之感。

話鋒一轉，賴清德笑說，如今律師法第1條已經不夠用了。法規上雖載明律師的3項使命——保護人權，實現社會正義、促進民主法治，但是過去的北律理事長、全律會理事長顧立雄，現在已是捍衛國家的國防部長，肩負起守護國家的責任。

賴清德表示，律師的工作不僅僅是在野法曹，比如台灣即將邁入人工智慧的時代，需要數位轉型，這就需要律師幫忙。賴指出，大家希望有一流的縣市長來治理城市，這也是為什麼民進黨在這次選舉提名7位律師參選。

賴清德接著也點名沈伯洋上台，讚沈潛力無窮、不怕困難，更在徵召時「二話不說」答應參選；隨後，則再呼喚蘇巧慧上台，讚蘇「不退縮」、「該唱歌的時候唱歌，該講話的時候講話，該提出政見的時候提出政見」，更幽默笑稱「如果有需要的話，她還可以跳舞」。

賴清德還提到民進黨其他縣市長候選人，包括宜蘭縣長候選人林國漳、桃園市長候選人黃世杰、苗栗縣長候選人陳品安、嘉義縣長候選人蔡易餘、屏東縣長候選人周春米都是律師出身，甚至前一任、再前一任的總統也都是律師，讓他不禁直呼「律師潛力無窮」。

2026九合一選舉 沈伯洋 蘇巧慧 賴清德 律師

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