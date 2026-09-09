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新北選戰隔空交鋒…蘇巧慧邀蔡英文開箱藏寶計畫 李四川推運動幣

中央社／ 新北9日電
圖為國民黨新北市長參選人李四川（中）今天出席中和川友會成立。記者胡經周／攝影
圖為國民黨新北市長參選人李四川（中）今天出席中和川友會成立。記者胡經周／攝影

新北市長選舉從陸戰打到網路戰，蘇巧慧臉書邀前總統蔡英文開箱藏寶計畫號召市民一起探索城市；李四川在臉書配合國民體育日，宣布擬推限量500元運動幣，鼓勵大家一起來運動。

2026九合一選舉

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天在臉書（Facebook）社群推出開箱新北--你不知道的好所在「藏寶計畫」，將在各地設置神秘藏寶點，號召市民一起化身「新北玩家」，從生活周遭開始探索城市。

蘇巧慧表示，共邀請8名知名台灣插畫家、漫畫家合作，推出限定「水獺媽媽」聯名小物，希望透過「尋寶藏」的趣味方式，邀請民眾走進新北市不同角落，重新發現城市裡的風景與故事。

蘇巧慧表示，新北擁有豐富的山海資源、人文歷史與多元生活樣貌，邀請市民一起循著線索出發，開箱新北、重新認識新北，讓更多人看見城市不同的精彩。

國民黨新北市長參選人李四川也在臉書貼文表示，場館蓋得起來，比賽才裝得下。習慣養得起來，城市才跑得動。國民體育日，新北，大家一起動起來。

他表示，蓋一座場館不難，難的是讓它天天有人用。今天9月9日是國民體育日，他宣布3件想做的事。首先是推「新北運動幣」，每人新台幣500元，1年15萬份，可以拿去買票看球、報名運動課、租借場地。

他表示，再來是想加速興建新北巨蛋城，爭取12強賽、經典賽及冠軍戰在新北開打；最後是把「八里東海運動休閒中心」與「八里水上運動中心」連接做成水陸共融的運動園區。包括立槳、獨木舟、帆船等，讓身障朋友、親子、長者，都能一起下水。

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧 運動幣

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