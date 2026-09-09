快訊

美中俄將舉行三方會談？普亭與川普通話 克宮曝雙方討論內容

出門帶傘！東北季風影響全台濕涼 這地降雨最明顯

又有商船遇襲！荷莫茲海峽周遭再傳炮火聲 多船失去運行能力

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨系統未更新 基隆無黨議員參選人林杏潔：已退黨何來黨紀

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林杏潔（右）指出，去年已託兆連里里長潘國龍協助辦理退黨事宜，並交還黨證。圖／林杏潔提供
林杏潔（右）指出，去年已託兆連里里長潘國龍協助辦理退黨事宜，並交還黨證。圖／林杏潔提供

基隆市仁愛區議員參選人林杏潔今天發出聲明，表示去年已委託兆連里里長辦理退出國民黨，她是以無黨籍身分登記參選，外傳被列為選後黨紀處分對象並非事實，造成誤解。國民黨基隆市黨部表示，對於相關黨籍程序上的理解或有時間差及訊息表達上的誤會，導致林小姐認為已退黨，但是黨籍系統卻未同步更新，黨部抱持理解與包容態度，盼能化解誤會。

2026九合一選舉

林杏潔表示，父親約十多年前把她加入國民黨，但這些年長期未繳交黨費，也從未參與黨務或黨內活動。因從未參與黨務，她認為就應該主動把自己的身分處理清楚，這是對自己負責，也是對其他黨員的尊重。

林杏潔指出，去年因個人生涯及參選規畫，為慎重處理自己的政治身分，也希望未來能把居民需求放在最優先的位置，因此委託兆連里里長潘國龍協助辦理退黨事宜，並交還黨證。

林杏潔表示，她以無黨籍身分參選，希望讓鄉親了解自己的實際身分，未來她希望大家看見的，是她我願意走進地方、傾聽居民聲音、認真服務，把居民的需求放在最重要的位置。

國民黨基隆市黨部今晚聲明表示，對於相關黨籍程序上的理解或有時間差及訊息表達上的誤會，導致林小姐認為已退黨，但是黨籍系統卻未同步更新，黨部抱持理解與包容態度，盼能化解誤會。

主委林沛祥說，地方議員選舉登記告一段落，黨部向來重視相關組織程序與規範，針對黨員參選資格之認定，皆依既有章程進行常態性的檢視與溝通。若參選人先前已表達相關意願或進行程序交接，期間若因行政作業流程或認定、認知不同而產生落差，市黨部均抱持開誠布公的態度積極釐清，絕無意造成參選人或社會大眾的困擾。

2026九合一選舉 基隆市選舉 林杏潔

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雲林20鄉鎮市長選舉藍綠布局引議論 菜農林佳新﹔充滿詭異

選舉登記截止民進黨花蓮開鍘 5違紀參選人全數開除黨籍

獨／藍白共挺高虹安、何志勇仍無黨參選 國民黨新竹市黨部決議撤銷黨籍

竹縣風波…陳見賢：挺善良的人 徐欣瑩：沒分裂本錢

相關新聞

影／李四川拉抬藍白小雞 強調新北要藍白合

竹北市長選戰藍白合破局，民眾黨甚至表示，黨員未來若幫非民眾黨參選人站台，一律從嚴議處，最重將開除黨籍，黨主席黃國昌更是連日砲轟國民黨。國民黨新北市長參選人李四川今天出席中和川友會成立，在介紹現場市議員參選人時，除了國民黨提名的參選人外，也特別要求大家也要支持民眾黨提名的市議員參選人陳怡君，強調新北要藍白合。

不只補助老人、也要搶救年輕人 温世政端出「醫師治南投」處方

民進黨行動中常會南投場今天下午在草屯舉行，總統、民進黨主席賴清德到場為南投縣長參選人温世政站台，温世政以「醫師治南投」為主軸，鎖定高齡化、青年外流、交通及垃圾處理等問題，提出一系列政策，希望翻轉南投。

指蔣萬安「面腔歹看」…陳時中：是指表情 並非惡意批評長相

行政院政務委員陳時中替民進黨台北市長參選人沈伯洋輔選時稱，「要選一個可愛的，不要選『面腔歹看（台語指表情不悅）』的」，引發台北市府質疑涉及容貌羞辱。陳時中今日澄清，該詞彙是形容表情，並非惡意批評長相。

中和川友會成立！千名鄉親、90里長力挺李四川 現場人氣超強

國民黨新北市長候選人李四川今天下午出席中和川友會成立大會，超過一千名鄉親及在地90位里長到場力挺，跨黨派人士皆出席站台，展現基層大團結、不分顏色支持李四川的氣勢。李四川表示，未來擔任市長，將全力推動中和光復線延伸及落實「都更5夠力」政見，打造更宜居便利的新北市。

中和川友會成立！李四川喊話綠營適可而止 籲蘇巧慧爭取捷運預算

國民黨新北市長候選人李四川今天下午出席中和區「川友會」成立大會，會前接受媒體訪問時，針對近期綠營動作及新北捷運預算遭中央刪減等議題作出回應。李四川除呼籲對手適可而止、切勿將選舉延伸至無辜家人，亦批評民進黨立委、新北市長候選人蘇巧慧未如實為新北市爭取建設預算，強調「藍白合作」在新北市的默契始終如一。

國民黨系統未更新 基隆無黨議員參選人林杏潔：已退黨何來黨紀

基隆市仁愛區議員參選人林杏潔今天發出聲明，表示去年已委託兆連里里長辦理退出國民黨，她是以無黨籍身分登記參選，外傳被列為選後黨紀處分對象並非事實，造成誤解。國民黨基隆市黨部表示，對於相關黨籍程序上的理解或有時間差及訊息表達上的誤會，導致林小姐認為已退黨，但是黨籍系統卻未同步更新，黨部抱持理解與包容態度，盼能化解誤會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。