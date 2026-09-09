國民黨系統未更新 基隆無黨議員參選人林杏潔：已退黨何來黨紀

基隆市仁愛區議員參選人林杏潔今天發出聲明，表示去年已委託兆連里里長辦理退出國民黨，她是以無黨籍身分登記參選，外傳被列為選後黨紀處分對象並非事實，造成誤解。國民黨基隆市黨部表示，對於相關黨籍程序上的理解或有時間差及訊息表達上的誤會，導致林小姐認為已退黨，但是黨籍系統卻未同步更新，黨部抱持理解與包容態度，盼能化解誤會。

林杏潔表示，父親約十多年前把她加入國民黨，但這些年長期未繳交黨費，也從未參與黨務或黨內活動。因從未參與黨務，她認為就應該主動把自己的身分處理清楚，這是對自己負責，也是對其他黨員的尊重。

林杏潔指出，去年因個人生涯及參選規畫，為慎重處理自己的政治身分，也希望未來能把居民需求放在最優先的位置，因此委託兆連里里長潘國龍協助辦理退黨事宜，並交還黨證。

林杏潔表示，她以無黨籍身分參選，希望讓鄉親了解自己的實際身分，未來她希望大家看見的，是她我願意走進地方、傾聽居民聲音、認真服務，把居民的需求放在最重要的位置。

國民黨基隆市黨部今晚聲明表示，對於相關黨籍程序上的理解或有時間差及訊息表達上的誤會，導致林小姐認為已退黨，但是黨籍系統卻未同步更新，黨部抱持理解與包容態度，盼能化解誤會。

主委林沛祥說，地方議員選舉登記告一段落，黨部向來重視相關組織程序與規範，針對黨員參選資格之認定，皆依既有章程進行常態性的檢視與溝通。若參選人先前已表達相關意願或進行程序交接，期間若因行政作業流程或認定、認知不同而產生落差，市黨部均抱持開誠布公的態度積極釐清，絕無意造成參選人或社會大眾的困擾。