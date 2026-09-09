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指蔣萬安「面腔歹看」…陳時中：是指表情 並非惡意批評長相
行政院政務委員陳時中替民進黨台北市長參選人沈伯洋輔選時稱，「要選一個可愛的，不要選『面腔歹看（台語指表情不悅）』的」，引發台北市府質疑涉及容貌羞辱。陳時中今日澄清，該詞彙是形容表情，並非惡意批評長相。
陳時中指出，台灣話具有美感，若不熟就會有所誤會，「面腔歹看」並非批評一個人的長相，而是形容表情，「我自己以面容而言，都比蔣萬安差那麼多，怎麼會去批評他的長相，但我只是說表情，只是做個相比較」。他不解市府對很多議題反應很慢，反而對長相反應很快。
陳時中強調，這種講法是指涉表情，以及他的感覺，但並非惡意批評長相，絕對沒有。
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