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不只補助老人、也要搶救年輕人 温世政端出「醫師治南投」處方

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
温世政強調，他將成立青年發展局，幫助青年返鄉，增加高薪工作機會，讓青年「敢生、敢養、敢留」。記者黃仲裕／攝影
温世政強調，他將成立青年發展局，幫助青年返鄉，增加高薪工作機會，讓青年「敢生、敢養、敢留」。記者黃仲裕／攝影

民進黨行動中常會南投場今天下午在草屯舉行，總統、民進黨主席賴清德到場為南投縣長參選人温世政站台，温世政以「醫師治南投」為主軸，鎖定高齡化、青年外流、交通及垃圾處理等問題，提出一系列政策，希望翻轉南投。

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賴清德表示，温世政在黨有需要、南投有需要時，勇敢從台北回到故鄉，希望為正港南投人開創未來。南投對民進黨而言是艱困縣市，但越是艱困，越需要有人勇敢站出來承擔。他肯定温世政是仁心仁術的醫者，從政策報告可看出，不只要照顧老人，也要照顧年輕人及每一個世代。

温世政表示，自己從小在中興新村長大，畢業於炎峰國小、草屯國中，921後因南投缺乏工作機會而離鄉，前往台北、美國密西根大學及英國牛津累積專業，如今回到故鄉參選，就是希望把25年來累積的經驗、人脈與資源帶回南投。

他指出，南投人口已從過去50多萬降至約46萬，老人增加、老化指數攀升，但醫療資源不足，形成「老人越來越多、醫療卻不夠」的困境，因此提出假牙補助、敬老卡加碼並可累計、皮蛇疫苗補助、行動醫療車，以及AI、無人機緊急醫療支援。

針對青年外流，温世政提出成立青年發展局，整合創業貸款、成家補助、托育、返鄉及勞工補助，並爭取高薪工作機會，引進高科技、無汙染產業。他另提出生育補助由10萬元提高至12萬元、育兒津貼每月加碼2000元，以及公托倍增，希望讓青年「敢生、敢養、敢留」。

交通方面，他主張串聯國姓、埔里、日月潭、集集及溪頭觀光軸線，增加高鐵接駁公車、強化集集支線通勤功能，並爭取捷運延伸草屯、中興新村、南投、名間及竹山。

温世政表示，南投每天約有259噸垃圾，將透過資源回收減量、廚餘處理、既有焚化爐及移動式SRF系統分流處理，他反對再蓋焚化爐，避免衝擊名間茶產業與地方環境。

温世政表示，這場選戰是南投黨公職共同站出的愛鄉運動，將針對高齡化與醫療不足、青年外流與低薪、交通不便與發展受限等三大痛點提出解方，讓年輕人因身為南投人而驕傲，也願意回到故鄉。

民進黨行動中常會南投場今天在草屯舉行，賴清德替南投縣長參選人温世政站台，強調南投雖是艱困選區，但不能放棄。記者江良誠／攝影
民進黨行動中常會南投場今天在草屯舉行，賴清德替南投縣長參選人温世政站台，強調南投雖是艱困選區，但不能放棄。記者江良誠／攝影

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