影／李四川拉抬藍白小雞 強調新北要藍白合

竹北市長選戰藍白合破局，民眾黨甚至表示，黨員未來若幫非民眾黨參選人站台，一律從嚴議處，最重將開除黨籍，黨主席黃國昌更是連日砲轟國民黨。國民黨新北市長參選人李四川今天出席中和川友會成立，在介紹現場市議員參選人時，除了國民黨提名的參選人外，也特別要求大家也要支持民眾黨提名的市議員參選人陳怡君，強調新北要藍白合。

李四川致詞時，要求現場民眾除了全力支持他之外，也要支持現場的市議員、里長參選人，中和要贏多一點，才能補其他的地方。

國民黨新北市長參選人李四川今天出席中和川友會成立，並與現場中和區里長合影。記者胡經周／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左）今天出席中和川友會成立，並授旗給中和區里長聯誼會會長謝森儒（右）。記者胡經周／攝影