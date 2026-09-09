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影／李四川拉抬藍白小雞 強調新北要藍白合
竹北市長選戰藍白合破局，民眾黨甚至表示，黨員未來若幫非民眾黨參選人站台，一律從嚴議處，最重將開除黨籍，黨主席黃國昌更是連日砲轟國民黨。國民黨新北市長參選人李四川今天出席中和川友會成立，在介紹現場市議員參選人時，除了國民黨提名的參選人外，也特別要求大家也要支持民眾黨提名的市議員參選人陳怡君，強調新北要藍白合。
李四川致詞時，要求現場民眾除了全力支持他之外，也要支持現場的市議員、里長參選人，中和要贏多一點，才能補其他的地方。
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