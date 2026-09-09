中和川友會成立！千名鄉親、90里長力挺李四川 現場人氣超強

國民黨新北市長候選人李四川今天下午出席中和川友會成立大會，超過一千名鄉親及在地90位里長到場力挺，跨黨派人士皆出席站台，展現基層大團結、不分顏色支持李四川的氣勢。李四川表示，未來擔任市長，將全力推動中和光復線延伸及落實「都更5夠力」政見，打造更宜居便利的新北市。

中和川友會會長由中和區里長聯誼會主席、頂南里長謝森儒擔任，帶領全場揮舞戰旗、高喊「凍蒜」，並致贈菜頭、包子、粽子等吉祥物，全場湧入超過千人，包含90位在地里長；其中福南里長邱淑芬先前因車禍受傷，收到李四川送花慰問，邱淑芬特別分享這件溫馨小故事，並表示感受到李四川對地方與基層的重視。

李四川與現場鄉親熱情互動、合影留念，並在支持者背心上簽名，現場氣氛熱烈，「凍蒜」聲此起彼落，謝森儒更以布袋戲經典角色「史艷文」比喻李四川，並引用經典開場白「轟動武林、驚動萬教」形容李四川參選氣勢如虹，呼籲現場鄉親團結力挺「新北要棒，李四川接棒」。

李四川表示，中和地區老舊社區亟需加速都市更新，他已提出「都更5夠力」政策，未來擔任市長，將成立府級「都更推動委員會」，並親自擔任召集人，整合各局處協調，加快行政效率，先前他也到立法院，與數十位跨黨派立委交流，並獲得高度支持，未來將協助新北針對各項法令予以協助，加速都更發展及誘因，翻轉城市面貌，提升市民居住安全。

李四川表示，同時他也會加速推動「中和光復線延伸」，並已與蔣萬安市長充分溝通，雙北將持續加速推動軌道建設；此外，未來將推動「敬老卡300點悠遊卡化」，讓長者可於超商、超市、藥局消費，使用上更靈活便利。現場包括立委張智倫、新北市議會議長蔣根煌、無黨團結聯盟總召蔡錦賢、議員金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯、游輝宂，以及民眾黨議員候選人陳怡君一同出席共襄盛舉。

中和川友會成立，千名鄉親及在地90位里長力挺李四川，現場支持人氣超強。記者胡經周／攝影

中和川友會今天舉行成立大會，國民黨新北市長候選人李四川一到場就受到熱烈歡迎，中和在地黨籍市議員及地方人士及支持民眾齊聚力挺。記者王長鼎／攝影

中和川友會成立，千名鄉親及在地90位里長力挺李四川，現場支持人氣超強。記者胡經周／攝影