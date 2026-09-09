中和川友會成立！李四川喊話綠營適可而止 籲蘇巧慧爭取捷運預算

國民黨新北市長候選人李四川今天下午出席中和區「川友會」成立大會，會前接受媒體訪問時，針對近期綠營動作及新北捷運預算遭中央刪減等議題作出回應。李四川除呼籲對手適可而止、切勿將選舉延伸至無辜家人，亦批評民進黨立委、新北市長候選人蘇巧慧未如實為新北市爭取建設預算，強調「藍白合作」在新北市的默契始終如一。

針對監察院與廉政署近期調查台北市長蔣萬安未成年兒子一事，李四川直言，這讓他聯想到八年前侯友宜與蘇貞昌競爭新北市長時，促轉會同樣以「影射殺傷力最大」的手段進行政治追殺。李四川強調，大人之間的選舉沒有必要去追殺一個15歲的孩子，呼籲民進黨適可而止 勿將政爭延伸至下一代，希望相關陣營應適可而止，還給選民一個健康的競爭環境。

關於中央刪減新北捷運補助款54.1億元一事，李四川表示，新北市政府完全是依據工程實際進度向中央申請補助，項目涵蓋基隆捷運、淡海輕軌及三鶯線。面對蘇巧慧稱「明年全國捷運補助創新高」的說法，李四川反駁指出，即使全國總預算增加，新北市的預算卻遭大幅刪減，這將直接衝擊整體工程進度。三鶯線正好屬於蘇巧慧的立委選區，蘇立委應當切實為新北市民權益發聲，而非替中央的裁減政策辯護。

針對最新民調變化以及政治評論員的分析，李四川回應指出，所有民調數據都會作為重要參考。今日活動現場也有民眾黨議員參選人陳怡君到場力挺，展現雙方合作默契。李四川重申，新北市「藍白合」的立場不論在選前或選後都不會改變，未來將持續勤走新北29個行政區，以實績與誠意爭取廣大市民的支持與認同。

中和川友會今天舉行成立大會，國民黨新北市長候選人李四川一到場就受到熱烈歡迎，新北市議會議長蔣根煌與中和在地黨籍市議員及地方人士及支持民眾齊聚力挺，新北市無黨籍市議員蔡錦賢與民眾常中和區市議員候選人陳怡君也到場。

中和川友會今天舉行成立大會，國民黨新北市長候選人李四川一到場就受到熱烈歡迎，中和在地黨籍市議員及地方人士及支持民眾齊聚力挺。記者王長鼎／攝影

中和川友會今天舉行成立大會，國民黨新北市長候選人李四川一到場就受到熱烈歡迎，中和在地黨籍市議員及地方人士及支持民眾齊聚力挺。記者王長鼎／攝影

中和川友會今天舉行成立大會，國民黨新北市長候選人李四川喊話綠營適可而止，並呼籲蘇巧慧爭取捷運預算。記者王長鼎／攝影