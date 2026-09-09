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影／川伯競辦質問蘇巧純案…蘇巧慧：可能最近選情還不錯 連對手都來罵

攝影中心／ 記者許正宏／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）今天與市議員候選人等，出席三重天后宮慈航普度大法會參香祈福。記者許正宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）今天與市議員候選人等，出席三重天后宮慈航普度大法會參香祈福。記者許正宏／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席三重天后宮慈航普度大法會參香祈福，會前接受媒體記者聯訪，針對李四川陣營質疑她妹妹蘇巧純任董事的公司違反利益衝突迴避，蘇巧慧：可能是自己最近的選情還不錯，所以國民黨從上到下，連候選人本人都一直罵我。

2026九合一選舉

民進黨前立委陳明文的兒子因違反利益衝突迴避遭裁罰，讓國民黨台北市長候選人李四川競選辦公室發言人吳亮賢質問，為何賴清德政府只敢查英系大老，卻不敢查蘇系老大蘇貞昌之女蘇巧純所任董事的「曠世智能」公司。對此蘇巧慧表示：相關單位都已經有做過說明，對手陣營常常用來抹黑的兩個案子，第一個投資案，我妹妹根本不是申請的負責人；第二個是補助案，妹妹連員工都不是，其實公司的股東還是國民黨立委。隨後她無奈的笑著表示：可能是我最近的選情還不錯，所以國民黨從上到下，連候選人本人都一直出來罵我，但自己我還是會用正面、陽光的態度，持續進行這場選戰，希望帶給大家的是正面的政見和願景，希望新北能夠走向新時代。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天出席三重天后宮慈航普度大法會，會前接受媒體記者聯訪，針對李四川陣營質疑她妹妹蘇巧純任董事的公司違反利益衝突迴避，蘇巧慧無奈笑著表示：可能是自己最近的選情還不錯，所以國民黨從上到下，連候選人本人都一直罵我。記者許正宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天出席三重天后宮慈航普度大法會，會前接受媒體記者聯訪，針對李四川陣營質疑她妹妹蘇巧純任董事的公司違反利益衝突迴避，蘇巧慧無奈笑著表示：可能是自己最近的選情還不錯，所以國民黨從上到下，連候選人本人都一直罵我。記者許正宏／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今天與市議員候選人等，出席三重天后宮慈航普度大法會參香祈福，與拜廟的民眾們一一握手致意。記者許正宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今天與市議員候選人等，出席三重天后宮慈航普度大法會參香祈福，與拜廟的民眾們一一握手致意。記者許正宏／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 李四川 蘇貞昌

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