影／賴總統喊話「顧老人、顧少年、顧肚子」 力拱温世政翻轉藍營鐵板

民進黨行動中常會今天前進南投，賴清德總統為年底九合一選舉拉票，公開力挺民進黨提名的温世政，並呼籲支持民進黨合作、提名的鄉鎮市長及議員等參選人。他也坦言民進黨在南投長期處於弱勢，但強調「民進黨沒有放棄」，盼由温世政領軍翻轉南投發展。

賴清德以温世政的921地震經歷為切入點，形容他是南投傑出子弟，過去在新北奮鬥25年，如今因故鄉需要而返鄉參選，從醫師轉戰縣長是「使命承擔」。他並強調温世政「清廉、勤政、愛鄉土」，強調温若獲選將照顧南投每一個人。

賴清德說，温世政提出政見，重點就是「顧老人、顧少年、顧肚子」。老人政策包括50歲以上缺牙補助最高8萬元、敬老卡每月1500點、帶狀疱疹疫苗、肺癌篩檢、行動醫療車及醫療網等，賴清德認為若政見落實，南投長輩照顧可成為全台最完善。

温世政的青年政策則包括成立「青年發展局」，專責創造高薪就業機會，並提高生育、育兒相關補助，其中育兒津貼每月再加碼2000元。賴清德認為，若能同時解決青年就業及養育子女問題，可望改善南投青年外流及人口老化困境。

產業發展部分，賴清德特別著墨温世政提出引進高科技產業，並點出台積電董事長魏哲家也是南投人，認為不少高科技企業家與南投具有淵源，只要縣府準備好土地、水電及交通等條件，就有機會吸引企業回鄉投資，再結合觀光、茶產業，帶動南投產業轉型。

賴清德也不避諱說，南投是民進黨的艱困選區，目前縣長、兩名區域立委都是國民黨籍，縣議會37席中，民進黨僅7席。他說，南投對民進黨而言一直是辛苦的縣市，但「選舉輸贏是一回事，南投縣的發展、南投縣的抱負，又是另外一個更重要的議題」，強調民進黨不會因此放棄，力拚年底選戰。

民進黨行動中常會移師南投，賴清德力挺温世政，並以「顧老人、顧少年、顧肚子」概括温世政的縣政主張。記者黃仲裕／攝影