新北藍營選情穩定？蘇巧慧：真那麼好不會連李四川都出來罵我

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪被問到關於國民黨陣營持續攻擊她的妹妹蘇巧純、以及民調和藍白合破裂等議題，她連續2次回稱，如果藍營選情真的那麼好的話，應該不會全黨從上到下，甚至連李四川本人都出來罵我。

蘇巧慧下午到三重天后宮在參加普渡法會前受訪，被問到對手陣營近日持續批評蘇巧純、以及新北市的軌道建設經費被中央阻擋刪除、她都沒有試圖爭取。

蘇巧慧說，交通部已經說明得很清楚，今年地方軌道建設經費499億是歷年最高，她認為中央的態度一視同仁，進度到哪裡，補助就到哪裡，總額一毛都不會少。她也會緊盯著中央，讓它一毛都跑不掉，請大家放心。

至於蘇巧純常被攻擊的2個案子，她認為是抹黑，相關單位都已經說明，「第一個投資案，我妹妹根本不是申請的負責人，第二個是補助案，我妹妹連員工都不是，公司的股東還是國民黨立委」。

「我想可能是我最近的選情還不錯，所以國民黨從上到下，連候選人本人都一直出來罵我。但是，我還是會用正面、陽光的態度，持續進行這場選戰。我希望帶給大家的是正面的政見和願景，希望新北能夠走向新時代。」

包括捷運三鶯線建設也被指稱與她和蘇貞昌院長無關，蘇巧慧說，選舉真的不需要選到這樣，不需要抹煞彼此的努力，她在競總成立那天也很清楚地說，感謝所有為新北努力過的人，希望新北的建設會越來越好，中央地方一起努力。

媒體還提問關於民調、藍營自行評估認為李四川穩定領先、藍白合出現裂痕可能影響新北。蘇巧慧又說一次，「如果藍營選情穩定那麼好的話，應該不會全黨從上到下，甚至連候選人本人都出來罵我。」

她還提到，不管是前總統蔡英文、總統賴清德、副總統蕭美琴等人都很關心新北、很希望新北這次能夠真的進入一個新時代，所以他們也願意常常來新北，「我相信大家未來還會更常看到他們」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪被問到關於國民黨陣營持續攻擊她的妹妹蘇巧純、以及民調和藍白合破裂等議題，她連續2次回稱，如果藍營選情真的那麼好的話，應該不會全黨從上到下，甚至連李四川本人都出來罵我。記者林昭彰／攝影