快訊

兆基屋管總公司被挪用逾7億！閃辭董座李文詳列被告 檢調約談10人

徐佳青帶兒上東沙罰金繳了？監院稱個人隱私不提供 白營怒轟：無恥護航

強攻美艦升高衝突！伊朗斷定美期中選舉後必打 出招對抗川普施壓

聽新聞
0:00 / 0:00

新北藍營選情穩定？蘇巧慧：真那麼好不會連李四川都出來罵我

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天下午到三重天后宮參加普渡法會。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天下午到三重天后宮參加普渡法會。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪被問到關於國民黨陣營持續攻擊她的妹妹蘇巧純、以及民調和藍白合破裂等議題，她連續2次回稱，如果藍營選情真的那麼好的話，應該不會全黨從上到下，甚至連李四川本人都出來罵我。

2026九合一選舉

蘇巧慧下午到三重天后宮在參加普渡法會前受訪，被問到對手陣營近日持續批評蘇巧純、以及新北市的軌道建設經費被中央阻擋刪除、她都沒有試圖爭取。

蘇巧慧說，交通部已經說明得很清楚，今年地方軌道建設經費499億是歷年最高，她認為中央的態度一視同仁，進度到哪裡，補助就到哪裡，總額一毛都不會少。她也會緊盯著中央，讓它一毛都跑不掉，請大家放心。

至於蘇巧純常被攻擊的2個案子，她認為是抹黑，相關單位都已經說明，「第一個投資案，我妹妹根本不是申請的負責人，第二個是補助案，我妹妹連員工都不是，公司的股東還是國民黨立委」。

「我想可能是我最近的選情還不錯，所以國民黨從上到下，連候選人本人都一直出來罵我。但是，我還是會用正面、陽光的態度，持續進行這場選戰。我希望帶給大家的是正面的政見和願景，希望新北能夠走向新時代。」

包括捷運三鶯線建設也被指稱與她和蘇貞昌院長無關，蘇巧慧說，選舉真的不需要選到這樣，不需要抹煞彼此的努力，她在競總成立那天也很清楚地說，感謝所有為新北努力過的人，希望新北的建設會越來越好，中央地方一起努力。

媒體還提問關於民調、藍營自行評估認為李四川穩定領先、藍白合出現裂痕可能影響新北。蘇巧慧又說一次，「如果藍營選情穩定那麼好的話，應該不會全黨從上到下，甚至連候選人本人都出來罵我。」

她還提到，不管是前總統蔡英文、總統賴清德、副總統蕭美琴等人都很關心新北、很希望新北這次能夠真的進入一個新時代，所以他們也願意常常來新北，「我相信大家未來還會更常看到他們」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪被問到關於國民黨陣營持續攻擊她的妹妹蘇巧純、以及民調和藍白合破裂等議題，她連續2次回稱，如果藍營選情真的那麼好的話，應該不會全黨從上到下，甚至連李四川本人都出來罵我。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪被問到關於國民黨陣營持續攻擊她的妹妹蘇巧純、以及民調和藍白合破裂等議題，她連續2次回稱，如果藍營選情真的那麼好的話，應該不會全黨從上到下，甚至連李四川本人都出來罵我。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三）今天下午到三重天后宮參加普渡法會。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三）今天下午到三重天后宮參加普渡法會。記者林昭彰／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 李四川

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北交鋒…李四川攻綠票倉 蘇巧慧合體蕭美琴

新北捷運預算遭砍54.1億 李競辦轟蘇巧慧陣營護航中央：只顧選舉利益

選舉負面攻擊不斷 恐讓選民更反感

蘇巧慧喊明年499億創新高 李四川：新北54.1億捷運預算仍沒拿到

相關新聞

輕軌開芭樂票？黃國昌火力全開批王美惠 轟中央把嘉義人「莊孝維」

民眾黨主席黃國昌今天中午到嘉義市長參選人張啓楷競選總部召開行動中央委員會，火力全開，點名民進黨立委、嘉義市長參選人王美惠，從市長政見、中央補助款一路攻到高鐵聯外輕軌，批評王美惠面對中央刪減嘉義市補助未替地方發聲，並質疑輕軌政見跳票，要求她向嘉義市民說清楚。

陳琬惠轟林國漳「洗經歷」除酬庸200萬當行政院顧問領薪嗎？

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳被揭穿是新潮流的酬庸肥貓，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠再開記者會，批林國漳是新潮流一路栽培的「黨意律師」，並質疑林國漳為了選舉「洗經歷」，講清楚擔任行政院政務顧問職到底有沒有領薪水？公開林顧問向行政院建議做了哪些事。

影／李四川拉抬藍白小雞 強調新北要藍白合

竹北市長選戰藍白合破局，民眾黨甚至表示，黨員未來若幫非民眾黨參選人站台，一律從嚴議處，最重將開除黨籍，黨主席黃國昌更是連日砲轟國民黨。國民黨新北市長參選人李四川今天出席中和川友會成立，在介紹現場市議員參選人時，除了國民黨提名的參選人外，也特別要求大家也要支持民眾黨提名的市議員參選人陳怡君，強調新北要藍白合。

中和川友會成立！千名鄉親、90里長力挺李四川 現場人氣超強

國民黨新北市長候選人李四川今天下午出席中和川友會成立大會，超過一千名鄉親及在地90位里長到場力挺，跨黨派人士皆出席站台，展現基層大團結、不分顏色支持李四川的氣勢。李四川表示，未來擔任市長，將全力推動中和光復線延伸及落實「都更5夠力」政見，打造更宜居便利的新北市。

中和川友會成立！李四川喊話綠營適可而止 籲蘇巧慧爭取捷運預算

國民黨新北市長候選人李四川今天下午出席中和區「川友會」成立大會，會前接受媒體訪問時，針對近期綠營動作及新北捷運預算遭中央刪減等議題作出回應。李四川除呼籲對手適可而止、切勿將選舉延伸至無辜家人，亦批評民進黨立委、新北市長候選人蘇巧慧未如實為新北市爭取建設預算，強調「藍白合作」在新北市的默契始終如一。

影／川伯競辦質問蘇巧純案…蘇巧慧：可能最近選情還不錯 連對手都來罵

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席三重天后宮慈航普度大法會參香祈福，會前接受媒體記者聯訪，針對李四川陣營質疑她妹妹蘇巧純任董事的公司違反利益衝突迴避，蘇巧慧：可能是自己最近的選情還不錯，所以國民黨從上到下，連候選人本人都一直罵我。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。