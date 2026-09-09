嘉義市長選戰政策交鋒升溫 張啓楷拿財政、輕軌及辯論三問王美惠

民眾黨主席黃國昌今天率中央委員到嘉義市，為黨籍嘉義市長參選人張啓楷助選。張啓楷在市政專案報告主打財政及交通議題，稱財劃法修法後，嘉義市普通統籌分配稅款增加約77億元，卻又遭中央刪減約68.5億元補助，並向民進黨嘉義市長參選人王美惠提出財政、交通及辯論等問題。

張啓楷表示，依財政部國庫署資料，嘉義市普通統籌分配稅款由2025年實撥約41.2億元，增加至2026年通知分配約118.34億元，增加約77.14億元。他說，未來若當選市長，將推動「透明陽光財政」及重大建設儀表板，讓新增財源運用接受市民檢驗。

張啓楷批評，他在立法院推動財劃法修法，希望增加地方財源，王美惠當時投下反對票；行政院後續調整地方補助款，藍白再推修法保障一般性及計畫型補助款時，王美惠又支持行政院覆議案。他要求王美惠說明，在中央調整嘉義市約68.5億元補助款時，為何沒有站在地方立場爭取。

交通方面，張啓楷再提嘉義高鐵與台鐵間聯外軌道建設，稱嘉義已等了21年，王美惠過去參選立委時也曾將高鐵聯外輕軌列為政見，如今中央仍未推動。他並要求王美惠公開表態是否支持高鐵聯外軌道，以及將公辦政見發表會改為兩輪政見辯論。

黃國昌也把砲火集中在地方財政及交通建設。他表示，財劃法修法後嘉義市增加約77億元財源，但中央又調整約68.5億元補助，質疑王美惠身為嘉義市選出的立委，面對地方資源受到影響時是否充分替嘉義發聲。

黃國昌另表示，行政院長卓榮泰先前曾談及嘉義高鐵聯外輕軌經費由中央負擔，後續交通部卻稱相關說法是「口誤」，他要求中央說清楚政策立場，也質疑王美惠過去將輕軌列為立委選舉政見，如今卻稱仍須專業評估。

張啓楷今天也宣布競選團隊人事，由黃國昌及國民黨主席鄭麗文共同擔任競選總部主任委員，前副總統蕭萬長、嘉義市長黃敏惠擔任名譽主任委員，民眾黨創黨主席柯文哲擔任競選總幹事，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯任執行總幹事。

黃國昌今天並陪同張啓楷走訪市場、廟宇及夜市，兩人也拜訪國民黨嘉義市黨部。張啓楷表示，嘉義市在野合作不受新竹縣情勢影響，將持續整合地方力量投入年底市長選戰。