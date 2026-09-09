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黃國昌火力全開批王美惠 轟中央把嘉義人「莊孝維」輕軌開芭樂票

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾黨今天將中央委員會移師嘉義市長參選人張啓楷競選總部舉行，黃國昌致詞時火力全開，將矛頭指向對手王美惠。記者李宗祐／攝影
民眾黨今天將中央委員會移師嘉義市長參選人張啓楷競選總部舉行，黃國昌致詞時火力全開，將矛頭指向對手王美惠。記者李宗祐／攝影

民眾黨主席黃國昌今天中午到嘉義市長參選人張啓楷競選總部召開行動中央委員會，火力全開，點名民進黨立委、嘉義市長參選人王美惠，從市長政見、中央補助款一路攻到高鐵聯外輕軌，批評王美惠面對中央刪減嘉義市補助未替地方發聲，並質疑輕軌政見跳票，要求她向嘉義市民說清楚。

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黃國昌表示，參選市長最基本的工作就是完整提出政見，但他至今看不到王美惠完整的市長政見，甚至在行動中央委員會前，還特別請黨內同仁搜尋相關資料，最後只看到王美惠登記參選時提出加碼補助營養午餐等主張。

黃國昌說，嘉義市長黃敏惠已宣布營養午餐免費，質疑王美惠「怎麼連嘉義市自己的事情還搞不清楚狀況？」他並以張啓楷提出65歲以上長者健保費補助為例，對照王美惠主張依市府財政狀況完整評估、朝逐步放寬方向推動，批評張啓楷政見具體明確，王美惠卻「東閃西閃」。

話鋒轉向地方財政，黃國昌表示，2026年各縣市預算規模普遍增加，嘉義市總支出約211億元，相較去年約203億元，增加不到10億元；他稱財政收支劃分法修正後，統籌分配款增加嘉義市77億元，但中央卻減少地方補助款68.5億元，導致增加的財源幾乎被抵銷。

黃國昌更以台語「莊孝維」形容中央對待嘉義市，質疑王美惠身為嘉義市選出的立委，面對中央刪減地方補助時「妳在哪裡？妳說了什麼話？」並要求王美惠回答，究竟重視民進黨黨意，還是嘉義市民福利。

針對嘉義高鐵聯外輕軌，黃國昌說，行政院長卓榮泰過去在立法院總質詢曾提到中央全額補助，後來交通部長則稱是口誤，至今建設仍原地踏步。他批評，輕軌原本就是王美惠參選立委時提出的政見，如今王美惠卻稱仍須進行專業評估，質疑她當初是否未經完整評估就先提出政見，更以「開芭樂票」批評王美惠。

黃國昌表示，現在已不是王美惠是否接受辯論的問題，而是她必須站出來向嘉義市民說清楚，包括中央補助款及輕軌等議題。他並預告今天晚間將與張啓楷直播，整理王美惠過去在立法院的投票紀錄，接受選民檢驗。

黃國昌最後表示，民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長，就是認為張啓楷具有能力、專業及執行力，也有具體政見及立法院問政成績；他批評王美惠「只有黨意沒有民意」，呼籲嘉義市民支持張啓楷。

民眾黨主席黃國昌致詞猛攻王美惠，批評她面對嘉義市補助款及輕軌等爭議，應向嘉義市民說清楚。記者李宗祐／攝影
民眾黨主席黃國昌致詞猛攻王美惠，批評她面對嘉義市補助款及輕軌等爭議，應向嘉義市民說清楚。記者李宗祐／攝影

民眾黨主席黃國昌（左）在張啓楷競選總部細數輕軌等議題，批評王美惠過去提出的政見未能落實。記者李宗祐／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）在張啓楷競選總部細數輕軌等議題，批評王美惠過去提出的政見未能落實。記者李宗祐／攝影

民眾黨主席黃國昌在嘉義行動中央委員會致詞，從市長政見、地方財源到輕軌議題，接連向王美惠提出質疑。記者李宗祐／攝影
民眾黨主席黃國昌在嘉義行動中央委員會致詞，從市長政見、地方財源到輕軌議題，接連向王美惠提出質疑。記者李宗祐／攝影

民眾黨主席黃國昌今天到嘉義市長參選人張啓楷競選總部，出席行動中央委員會，力挺張啓楷選市長。記者李宗祐／攝影
民眾黨主席黃國昌今天到嘉義市長參選人張啓楷競選總部，出席行動中央委員會，力挺張啓楷選市長。記者李宗祐／攝影

王美惠 嘉義 輕軌 2026九合一選舉

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