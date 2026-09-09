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影／行動中常會移師南投 賴總統力薦溫世政參選縣長

攝影中心／ 記者黃仲裕／南投即時報導
民進黨主席賴清德（中）呼籲大眾在年底的縣市長及地方公職人員選舉中，全力支持民進黨所推薦、提名的南投縣長參選人溫世政（左），以及所有民進黨提名的議員、鄉鎮市長、代表與村里長候選人，讓這群富有理想與抱負的優秀人才，有機會為南投縣一展長才。
民進黨主席賴清德（中）呼籲大眾在年底的縣市長及地方公職人員選舉中，全力支持民進黨所推薦、提名的南投縣長參選人溫世政（左），以及所有民進黨提名的議員、鄉鎮市長、代表與村里長候選人，讓這群富有理想與抱負的優秀人才，有機會為南投縣一展長才。

民進黨行動中常會今天下午移師南投縣舉行，民進黨主席賴清德向南投縣的父老鄉親誠懇拜託，呼籲大眾在年底的縣市長及地方公職人員選舉中，全力支持民進黨所推薦、提名的南投縣長參選人溫世政，以及所有民進黨提名的議員、鄉鎮市長、代表與村里長候選人，讓這群富有理想與抱負的優秀人才，有機會為南投縣一展長才。

2026九合一選舉

賴清德在致詞中讚許溫世政醫師一表人才，是南投傑出優秀的子弟。針對外界好奇溫世政為何願意承擔重責大任，賴清德指出，從溫世政的報告中可以發現，他雖身為北漂奮鬥的異鄉遊子，卻始終高度關注並關心故鄉的發展。他希望能身體力行，協助解決南投縣面臨的三大關鍵問題：人口老化、年輕人流失以及平均薪資偏低。

賴清德強調，若溫世政獲得鄉親支持，必定能做到「清廉、勤政、愛鄉土」。他特別分享，溫世政曾歷經921大地震且「九死一生」保住性命，這讓他深刻反思是老天爺留他一命。溫世政在新北奮鬥25年期間，始終盡心服務每位病人；如今當故鄉需要他時，他更有著深層體悟，明白老天爺留他性命不僅是做一名好醫師，更要在南投發展的最關鍵時刻回鄉服務，解決地方問題。賴清德盼鄉親給予溫世政機會，翻轉南投未來。

2026九合一選舉 南投縣選舉 温世政

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