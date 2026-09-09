張啓楷競選團隊陣容揭曉 黃敏惠、蕭萬長分任名譽榮譽主委

民眾黨主席黃國昌今天中午前往嘉義市長參選人張啓楷競選總部召開行動中常會。張啓楷公布競選團隊陣容，嘉義市長黃敏惠、前副總統蕭萬長分任名譽、榮譽主任委員，另由國民黨、民眾黨主席擔任「雙主委」。他表示，目前與對手差距持續縮小，選情已進入拉鋸。

張啓楷說，對手王美惠陣營由賴清德總統擔任名譽主委、前總統蔡英文擔任榮譽主委，他的競選團隊陣容也已逐步到位，黃敏惠出任名譽主任委員，前副總統蕭萬長擔任榮譽主任委員。

張啓楷表示，輔選幹部方面，將由國民黨與民眾黨「雙主席」擔任雙主委，民眾黨主席柯文哲持續擔任競選總幹事，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯擔任執行總幹事，前內政部長李鴻源則出任市政總顧問。

對於目前選情，張啓楷形容雙方「距離是在縮減當中」。他說，從各項公開數據觀察，雙方差距已接近民調誤差範圍，尤其近期舉辦百戰百勝客廳會後，基層氣勢持續升溫。

張啓楷表示，國民黨中央持續進行各縣市民調，國民黨主席鄭麗文日前到嘉義時，也曾透露嘉義市選情差距已落入民調誤差範圍；他認為目前競選團隊陣容逐漸完整，選情已呈高度拉鋸。