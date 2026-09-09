酬庸領顧問薪水…林國漳陣營指外地人欺負宜蘭人 陳琬惠轟答非所問

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨天遭踢爆擔任3個國營事業董監事，爽領200萬元政治酬庸，民眾黨縣黨部主委陳琬惠今天再拋問林國漳擔任行政院政務顧問，領薪水嗎？林國漳陣營回應，這是藍白劣質政治算計，抹煞法律人專業，欺負在地深耕宜蘭人。

國民黨立法院黨團昨揭露林國漳跟著賴清德與陳金德，陸續可以擔任3個國營事業董監事，成了政治酬庸的肥貓，林國漳說自己的專業經得起檢驗；民眾黨陳琬惠今天再批林國漳「黨意律師」，為了這次選舉「洗經驗」，擔任行政院政務顧問跑選舉，質疑他有沒有領顧問薪水？

林國漳透過競辦發言人高大凱律師回應指出，民眾黨縣黨部主委陳琬惠與立委吳宗憲都不是宜蘭人，根本不懂宜蘭，更沒有資格抹黑在地法律人。

高大凱批評陳琬惠的發言不倫不類，最屈從黨意、把政黨私利凌駕於公益與國家利益之上的，不正是藍白兩黨嗎？今天這群外地人反過來指責一位30年來在宜蘭恪盡職守的專業法律人，這種劣質政治算計，善良的宜蘭鄉親絕不會接受。

高大凱指出，依法律師本就能受託承辦訴訟與非訟業務，除了法庭辯護、法律顧問與案件調解外，在法規健全之下出任獨立董事或監察人，更是督促企業落實社會責任、捍衛股東權益的關鍵力量；藍白兩黨人士不懂法律、狹隘眼界，將專業把關硬扣上「肥貓」與「酬庸」帽子，令全國恪遵職守的法律人情何以堪。

稍後，陳琬惠看了林國漳陣營通篇的回應，回批問A答B、答非所問，對於關鍵問題全部隻字未提，進一步質疑林國漳：到底心虛什麼？與其派發言人出來遮醜，林國漳怎麼不敢自己站出來講清楚，到底有沒有領行政院政務顧問的薪水？

陳琬惠說，面對外界質疑酬庸，林國漳再次強調自己的經歷與專業，搬出「依法律師本就能受託承辦訴訟與非訟業務」，其實沒有人質疑律師不能擔任獨董或監察人，全台灣符合資格的律師這麼多，怎麼剛好是「信賴」的林國漳雀屏中選，爽領年薪200萬？林國漳敢說升官不是靠新潮流？

她說，林國漳堅稱自己「無黨無派」，更是可笑至極，林國漳不是賴總統宜蘭「信賴之友會」的理事長嗎？還說自己無黨無派，可以不要汙辱人民的智商嗎？