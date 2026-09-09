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籲竹縣藍白爭議少說兩句…陳以信：盼爭議不會擴大 對選情仍具信心

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

藍白合在竹北破局，民眾黨主席黃國昌今批評，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩宣稱能「處理」要選竹北的吳旭智，事後又改口，怒批「根本把我當笨蛋」。國民黨文傳會主委陳以信今天表示，兩黨合作氣氛不會受到影響，呼籲雙方冷靜，少說兩句，三思而後行。

2026九合一選舉

美麗島電子報董事長吳子嘉日前爆料徐欣瑩未給民眾黨承諾，反告黃國昌、陳智菡等人違反「選罷法」。黃國昌說，這種訴訟的政治操作他不放心上，反酸徐欣瑩自傷選情。

陳以信今在中常會後轉述，中常委十分關心新竹縣情況，黨主席鄭麗文表示，會用最大的耐心和誠意解決問題。

陳以信說，呼籲藍白雙方冷靜一下，少說兩句，三思而後行。藍白合的大局仍穩健，兩黨高層也相當密切保持聯繫，在縣市長層級，嘉義市有現任市長黃敏惠全力協助，共同為民眾黨嘉義市長參選人張啓楷的勝選而努力。新竹市與現任市長高虹安的合作也相當密切；前立委陳琬惠積極輔選國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲。

至於六都，陳以信說，雖然民眾黨沒有市長參選人，但國民黨籍市長參選人與民眾黨市議員參選人都有密切互動，合作無間，因此，藍白合作在很多地方都相當密切順暢，兩黨都有共同想法，希望新竹縣爭議不會擴大、有解決的可能性，國民黨對選情仍具有信心。

至於吳子嘉提告黃國昌，媒體詢問，是否會影響後續合作空間？黨中央有無透過管道跟吳子嘉溝通希望撤告？陳以信說，個人的訴訟行為，國民黨無法替他決定或代為發言，還是期待相關爭議被化解且不會擴大，兩黨合作氣氛不會受到影響。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 徐欣瑩 藍白 陳以信

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