竹北藍白合作破局引關注 張啓楷宣布黃國昌、鄭麗文任競總雙主委

新竹縣竹北市藍白合作破局，是否衝擊其他縣市合作備受關注。嘉義市長參選人張啓楷今天表示，嘉義市藍白合作「堅定且堅不可摧」，竹北爭議只會局限在新竹縣，不會外溢至嘉義市；他並首度宣布，競選總部將由民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文共同擔任主任委員，以「雙主委」模式深化藍白合作。

黃國昌今天中午到張啓楷競選總部，出席民眾黨行動中央委員會。張啓楷被問到竹北市藍白合作破局是否可能延燒其他縣市時表示，每個地方情況不同，竹北爭議只會局限在新竹縣，絕對不會外溢到新北市、宜蘭縣或嘉義市。

張啓楷說，嘉義市不只是藍白合作示範區，這段時間市長黃敏惠、國民黨嘉義市黨部及黨籍議員都投入合作，從市長、議員到里長緊密結合，目前全市已舉辦超過100場客廳會，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯及東、西區國民黨籍議員也多次到場力挺。

張啓楷並首度公布競選總部人事規畫，表示為進一步深化藍白合作，競選總部主任委員將由兩黨主席擔任，採「雙主委」模式，由黃國昌與鄭麗文共同擔任。他形容此一安排將創下全台首例，希望藉此展現嘉義市藍白合作不受其他縣市爭議影響。

張啓楷表示，民眾黨今天選在嘉義市召開行動中央委員會，也是展現全黨支持嘉義市長選情；會後黃國昌將與他一同拜會蔡明顯及國民黨籍議員，延續雙方基層合作。

張啓楷說，外界近期雖有藍白合作生變的相關傳言，但嘉義市地方合作持續進行，從客廳會到選舉組織都已展開，希望外界不要因竹北市個別爭議，解讀為藍白合作全面生變。