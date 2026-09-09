竹北藍白合破局會燒到嘉義？黃國昌南下力挺張啓楷：合作非常堅固

竹北市藍白合作生變，引發是否波及其他縣市選情議論。民眾黨主席黃國昌今天南下嘉義，與藍白合共推嘉義市長參選人張啓楷合體掃市場，中午再前往張啓楷競選總部力挺。黃國昌表示，嘉義市藍白合作「非常堅固」，絕不會受到新竹縣、竹北市情勢影響，民眾黨將傾全黨之力支持張啓楷勝選。

黃國昌今天上午與張啓楷前往嘉義市東市場拜訪攤商及民眾，中午轉往張啓楷競選總部。黃國昌說，此行就是要宣示民眾黨對嘉義市選情的重視，除了全力支持張啓楷，嘉義市還有市議員參選人林昱孜，嘉義縣則有萬家甫投入縣議員選舉，希望在嘉義開出亮眼成績。

對於竹北市藍白合作破局，是否產生骨牌效應？黃國昌表示，嘉義市情況非常清楚，張啓楷是民眾黨與國民黨共同支持的市長參選人，國民黨主席朱立倫、市長黃敏惠都全力支持，雙方在嘉義市的合作極為堅固。

黃國昌說，新竹縣與竹北市的情勢，已多次向支持者說明，相關問題僅停留在當地，不會對其他縣市產生干擾或衝擊，包括嘉義市、新北市及宜蘭縣，在野陣營合作關係都沒有改變。

他並透露，這兩天仍與李四川保持密切聯繫，李四川在新北市籌辦大型造勢活動，民眾黨市議員參選人及他本人都會積極參與，以實際行動破除外界對藍白合作生變的疑慮。

黃國昌表示，嘉義市選情目前「完全沒有問題」，國民黨夥伴與民眾黨同志支持張啓楷的態度及行動未曾改變，未來只會更加堅定；民眾黨也會竭盡全黨之力，協助張啓楷贏得嘉義市長選舉，延續市長黃敏惠的市政成績。