快訊

金曲歌王現身助選！退休警殺出選里長 前妻竟是歌后

中職／龍隊回應吉力吉撈不當行為 「造成不良示範謹此致歉」

獨／國稅局高官貪汙延燒！再傳2會計師到案 追逃稅「隱形富豪」

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北藍白合破局會燒到嘉義？黃國昌南下力挺張啓楷：合作非常堅固

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾黨主席黃國昌（右二）再南下嘉義除了全力支持張啓楷（左二），嘉義市還有市議員參選人林昱孜（右一），嘉義縣則有萬家甫（左一）投入縣議員選舉，希望在嘉義開出亮眼成績。記者李宗祐／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）再南下嘉義除了全力支持張啓楷（左二），嘉義市還有市議員參選人林昱孜（右一），嘉義縣則有萬家甫（左一）投入縣議員選舉，希望在嘉義開出亮眼成績。記者李宗祐／攝影

竹北市藍白合作生變，引發是否波及其他縣市選情議論。民眾黨主席黃國昌今天南下嘉義，與藍白合共推嘉義市長參選人張啓楷合體掃市場，中午再前往張啓楷競選總部力挺。黃國昌表示，嘉義市藍白合作「非常堅固」，絕不會受到新竹縣、竹北市情勢影響，民眾黨將傾全黨之力支持張啓楷勝選。

2026九合一選舉

黃國昌今天上午與張啓楷前往嘉義市東市場拜訪攤商及民眾，中午轉往張啓楷競選總部。黃國昌說，此行就是要宣示民眾黨對嘉義市選情的重視，除了全力支持張啓楷，嘉義市還有市議員參選人林昱孜，嘉義縣則有萬家甫投入縣議員選舉，希望在嘉義開出亮眼成績。

對於竹北市藍白合作破局，是否產生骨牌效應？黃國昌表示，嘉義市情況非常清楚，張啓楷是民眾黨與國民黨共同支持的市長參選人，國民黨主席朱立倫、市長黃敏惠都全力支持，雙方在嘉義市的合作極為堅固。

黃國昌說，新竹縣與竹北市的情勢，已多次向支持者說明，相關問題僅停留在當地，不會對其他縣市產生干擾或衝擊，包括嘉義市、新北市及宜蘭縣，在野陣營合作關係都沒有改變。

他並透露，這兩天仍與李四川保持密切聯繫，李四川在新北市籌辦大型造勢活動，民眾黨市議員參選人及他本人都會積極參與，以實際行動破除外界對藍白合作生變的疑慮。

黃國昌表示，嘉義市選情目前「完全沒有問題」，國民黨夥伴與民眾黨同志支持張啓楷的態度及行動未曾改變，未來只會更加堅定；民眾黨也會竭盡全黨之力，協助張啓楷贏得嘉義市長選舉，延續市長黃敏惠的市政成績。

民眾黨主席黃國昌再南下嘉義拉抬張啓楷，喊話竹北藍白破局不會產生骨牌效應。記者李宗祐／攝影
民眾黨主席黃國昌再南下嘉義拉抬張啓楷，喊話竹北藍白破局不會產生骨牌效應。記者李宗祐／攝影

2026九合一選舉 嘉義市選舉 張啓楷 黃國昌 藍白合

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍白破局後座力？林思銘預言藍營「贏竹北、丟竹縣」 4參選人回應

蔡壁如：竹北提名爭議若延續到選前 小草恐生各自歸隊心理

竹縣風波…陳見賢：挺善良的人 徐欣瑩：沒分裂本錢

竹北「藍白合」破局 綠黨團：到嘴巴的一塊肉 沒人會輕易吐出來

相關新聞

黃國昌爆藍白破局內幕「徐欣瑩曾稱能處理吳旭智」卻反悔 徐辦回應

竹北藍白合破局，民眾黨主席黃國昌今再開砲，指國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩曾稱能「處理」國民黨竹北市長參選人吳旭智，事後卻改口，怒批「根本把我當笨蛋」。徐欣瑩辦公室發言人徐維遠回應，徐欣瑩立場始終一致，就是「行善積德，全力以赴；直道而行，光明磊落」。

藍白破局後座力？林思銘預言藍營「贏竹北、丟竹縣」 4參選人回應

竹北藍白合破局，藍委林思銘預言藍營恐「贏竹北、輸竹縣」。民進黨新竹縣長參選人鄭朝方表示「交由選民選擇」；竹北市長參選人曾聖凱認為地方經營才是選民在意的事。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩則表示立場始終為「行善積德，全力以赴」；竹北市長參選人吳旭智緩頰，憂慮不代表會輸。

陳琬惠轟林國漳「洗經歷」除酬庸200萬當行政院顧問領薪嗎？

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳被揭穿是新潮流的酬庸肥貓，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠再開記者會，批林國漳是新潮流一路栽培的「黨意律師」，並質疑林國漳為了選舉「洗經歷」，講清楚擔任行政院政務顧問職到底有沒有領薪水？公開林顧問向行政院建議做了哪些事。

魏平政選戰不輕鬆 22歲女兒開箱競總「破萬去迪士尼」意外爆紅

國民黨彰化縣長參選人魏平政22歲女兒魏敬倫昨在社群平台發布影片，開箱爸爸的競選總部，沒想到影片提到「爸爸說若留言超過1萬則，就帶我暢遊全世界的迪士尼」，意外引發網友討論，有人留言酸「權貴拍片就可以去迪士尼」，魏平政今天替女兒緩頰表示，尊重孩子的創意，影片中的「迪士尼」其實是父女倆從小到大的家庭互動樂趣。

黃國昌火力全開批王美惠 轟中央把嘉義人「莊孝維」輕軌開芭樂票

民眾黨主席黃國昌今天中午到嘉義市長參選人張啓楷競選總部召開行動中央委員會，火力全開，點名民進黨立委、嘉義市長參選人王美惠，從市長政見、中央補助款一路攻到高鐵聯外輕軌，批評王美惠面對中央刪減嘉義市補助未替地方發聲，並質疑輕軌政見跳票，要求她向嘉義市民說清楚。

【快問快答】政治夫妻檔放閃！吳淑瑾：陳光復是我偶像

民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾，與現任澎湖縣長陳光復是夫妻，兩人私下相處也相當有「政治味」。被問到最喜歡和丈夫約會的地點，她笑說，兩人的約會景點大部分都跟政治有關，連平常最喜歡一起做的事情，答案也是「談政治」。更甜的是，被問到有沒有喜歡的偶像，她毫不猶豫回答：「我的偶像只有陳光復，沒有別的男人！」閃度十足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。