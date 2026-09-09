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台東縣長選戰拋政見 吳秀華拚醫療補人、陳瑩打造運動台東

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣議會議長、縣長參選人吳秀華（左）與衛福部台東醫院院長李偉愷（右）交流台東醫療人力及離島醫療議題，盼透過遠距醫療、醫護人才培育及急重症後送等方式，提升離島醫療量能。圖／吳秀華辦公室提供
台東縣議會議長、縣長參選人吳秀華（左）與衛福部台東醫院院長李偉愷（右）交流台東醫療人力及離島醫療議題，盼透過遠距醫療、醫護人才培育及急重症後送等方式，提升離島醫療量能。圖／吳秀華辦公室提供

台東縣長選戰持續升溫，國民黨縣長參選人、議長吳秀華及民進黨縣長參選人、立委陳瑩，今天分別針對離島醫療及運動發展提出政見，一人聚焦醫療量能、一人主打運動發展，展現不同施政方向。

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吳秀華與衛福部台東醫院院長李偉愷、副院長梁祐瑋等人交流，聚焦台東醫療人力及蘭嶼等離島醫療需求。她表示，離島醫療不應只著眼於興建建築、添購設備，更重要的是「有人、有設備、有人會操作」，若沒有足夠醫護人員進駐，硬體再完善也難以真正提升醫療量能。

吳秀華主張，短期可優先強化離島衛生所功能，運用5G及遠距視訊醫療，搭配專科醫師巡迴服務，同時完善急重症後送機制，讓能在當地處理的疾病盡量就地處理，需要進一步治療者再迅速後送本島。

李偉愷表示，台東醫療人力不足，短期可透過高雄榮總等醫療體系支援醫師，長期則須從公費醫師及在地人才培育著手，也期待台東大學發展護理相關系所，逐步補充基層醫護人力。

適逢今天國民體育日，陳瑩則公布4大運動政見，提出打造「台東運動發展基地」，包括發展職棒春訓、國家隊移訓、水上及戶外運動，並推動運動觀光、運動產業及場館建設。

陳瑩表示，未來將從南迴、縱谷、海岸到離島盤點運動設施，並成立跨局處「運動發展委員會」，整合政府與民間資源，同時提高選手訓練、參賽及獎勵補助，爭取更多優質賽事落地台東，打造「運動台東」品牌。

民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩適逢國民體育日與運動員交流，公布4大運動政見，提出打造「台東運動發展基地」，從人才培育、賽事、場館及運動觀光等面向推動運動台東。圖／陳瑩辦公室提供
民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩適逢國民體育日與運動員交流，公布4大運動政見，提出打造「台東運動發展基地」，從人才培育、賽事、場館及運動觀光等面向推動運動台東。圖／陳瑩辦公室提供

陳瑩 吳秀華 台東縣長 2026九合一選舉 台東縣選舉

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