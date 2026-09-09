聽新聞
0:00 / 0:00
台東縣長選戰拋政見 吳秀華拚醫療補人、陳瑩打造運動台東
台東縣長選戰持續升溫，國民黨縣長參選人、議長吳秀華及民進黨縣長參選人、立委陳瑩，今天分別針對離島醫療及運動發展提出政見，一人聚焦醫療量能、一人主打運動發展，展現不同施政方向。
吳秀華與衛福部台東醫院院長李偉愷、副院長梁祐瑋等人交流，聚焦台東醫療人力及蘭嶼等離島醫療需求。她表示，離島醫療不應只著眼於興建建築、添購設備，更重要的是「有人、有設備、有人會操作」，若沒有足夠醫護人員進駐，硬體再完善也難以真正提升醫療量能。
吳秀華主張，短期可優先強化離島衛生所功能，運用5G及遠距視訊醫療，搭配專科醫師巡迴服務，同時完善急重症後送機制，讓能在當地處理的疾病盡量就地處理，需要進一步治療者再迅速後送本島。
李偉愷表示，台東醫療人力不足，短期可透過高雄榮總等醫療體系支援醫師，長期則須從公費醫師及在地人才培育著手，也期待台東大學發展護理相關系所，逐步補充基層醫護人力。
適逢今天國民體育日，陳瑩則公布4大運動政見，提出打造「台東運動發展基地」，包括發展職棒春訓、國家隊移訓、水上及戶外運動，並推動運動觀光、運動產業及場館建設。
陳瑩表示，未來將從南迴、縱谷、海岸到離島盤點運動設施，並成立跨局處「運動發展委員會」，整合政府與民間資源，同時提高選手訓練、參賽及獎勵補助，爭取更多優質賽事落地台東，打造「運動台東」品牌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。