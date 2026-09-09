韋淳祐再出「慧拗媽媽鬼故事」 酸廉政署查蔣萬安兒卻放過蘇巧純

台北市長蔣萬安兒子蔣得立取得赴美留學補助引綠營批評，風向株式會社成員韋淳祐今再發布「慧拗媽媽鬼故事」系列續作「45歲的孩子」，反嗆前閣揆蘇貞昌之女蘇巧純申請政府巨額補助，政府卻雙標。

韋淳祐指出，監察院看得見15歲小孩的交換計畫，看不見45歲胞妹沒申報的1999.9萬元，原來國家機器看不到的最恐怖。最近國家機器很勤勞，監察院、廉政署接連出手，追的是一個15歲的高中生，申請交換計畫，最後還放棄公費補助；同一時間，新北市長參選人蘇巧慧的妹妹蘇巧純，兩個機關都沒有動作。

韋淳祐反問，蘇巧純拿了國家多少錢？1999.9萬元，沒有揭露，45歲，利益衝突迴避法誰修的？蘇巧慧，法是她修的，利益迴避的表也是她家沒填的。蘇巧純的爸爸是前行政院長蘇貞昌，姐姐是蘇巧慧，民眾黨向監察院告發，到今天沒有下文。

韋淳祐說，蘇巧慧說「不怕任何檢驗。」這句話沒有說謊。沒有人來檢驗，當然不用怕。你在一間不辦考試的學校，也可以說你不怕考試。監察院發聲明說：「不分黨派、秉公處理。」這句話也沒有說謊。要分黨派，前提是桌上有兩份卷宗。現在桌上只有一份高中生的交換計畫，翻到底也不會翻出第二個顏色。

韋淳祐說，所以監察院跟廉政署用行動告訴大家，同樣是政治人物的小孩，15歲那個要查，45歲那個是孩子。鬼故事最恐怖的地方，是看不見的東西，這一則不一樣。1999.9萬元，就攤在陽光底下。「你看得見，我看得見，監察院看不見。」