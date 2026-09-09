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八德可望再增可負擔住宅 張善政喊話中央加速審議自治條例

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市推動「可負擔住宅」，市長張善政今在市政會議表示，八德大湳森林公園整體開發案上周通過桃園市都市計畫委員會審議，並納入可負擔住宅規畫，加計中壢體育園區、機捷A20興南站開發區及航空城住宅等案，市府已有超過300戶住宅資源準備到位，盼行政院加速審議相關自治條例。記者朱冠諭／攝影
桃園市推動「可負擔住宅」，市長張善政今在市政會議表示，八德大湳森林公園整體開發案上周通過桃園市都市計畫委員會審議，並納入可負擔住宅規畫，加計中壢體育園區、機捷A20興南站開發區及航空城住宅等案，市府已有超過300戶住宅資源準備到位，盼行政院加速審議相關自治條例。記者朱冠諭／攝影

桃園市推動「可負擔住宅」再增新據點，市長張善政今在市政會議表示，八德大湳森林公園整體開發案上周通過桃園市都市計畫委員會審議，並納入可負擔住宅規畫，加計中壢體育園區、機捷A20興南站開發區及航空城住宅等案，市府已有超過300戶住宅資源準備到位，盼行政院加速審議相關自治條例，早日提供給符合條件的民眾。

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張善政表示，大湳森林公園整體開發是八德相當重要的計畫，此次不只針對公園本身，也將周邊住宅、道路及相關公共設施一併納入整體規畫，改善地區環境及生活機能，其中也規畫市府近年積極推動的可負擔住宅，進一步增加年輕家庭的居住選擇。

張善政指出，桃園推動可負擔住宅已有一段時間，除八德大湳森林公園外，中壢體育園區、A20機捷興南站開發區等地已有建商表達參與意願，再加上航空城住宅相關戶數，待自治條例完成中央審議後，市府馬上就有超過300戶可供運用。

張善政說，若以每戶住宅市價1000萬元估算，300戶總價值約30億元，除了航空城住宅外，市府幾乎不必另外花錢，就能取得這批住宅資源，用來照顧有居住需求的市民，透過都市開發等方式取得住宅，不僅能降低市府財政負擔，也能逐步擴大可負擔住宅供給。

不過，可負擔住宅政策正式上路仍待中央法制作業完成。張善政表示，相關自治條例目前仍在行政院審議，市府局處首長及副市長都曾赴中央了解進度，目前看來並沒有太大的負面因素，因此市府對條例獲得通過抱持樂觀態度。

張善政表示，桃園地方端已逐步完成準備，希望行政院能加快審議程序，讓已經準備好的住宅資源早日提供符合購買條件的民眾使用，減輕年輕人的居住及成家負擔；桃園過去4年人口增加8萬人，市府仍期待人口持續成長。可負擔住宅除了滿足桃園在地年輕人的居住需求，也希望提高城市對外縣市青年的吸引力，讓更多年輕人選擇到桃園工作、生活。

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