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新北捷運預算遭砍54.1億 李競辦轟蘇巧慧陣營護航中央：只顧選舉利益

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北捷運三鶯線已於今年6月底通車，近期中央刪減新北明年度捷運建設預算，引發市府與藍綠陣營攻防。聯合報系資料照
新北捷運三鶯線已於今年6月底通車，近期中央刪減新北明年度捷運建設預算，引發市府與藍綠陣營攻防。聯合報系資料照

中央刪減新北三大捷運明年度預算54.1億元爭議持續延燒，國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室發言人郭音蘭今表示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營不僅未替新北向中央爭取，反而在議會替中央緩頰、批評市府，痛批蘇陣營「心中沒有新北市民，只有選舉利益」，並以蘇貞昌過去「推卸責任是混蛋」說法反諷，要求蘇巧慧正面表態。

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郭音蘭指出，新北市長侯友宜在議會答詢時已強調，捷運愈早興建，整體工程成本愈能降低，且軌道建設影響的不只是新北，而是北台灣甚至台灣未來發展；如今中央大砍新北54.1億元捷運預算，恐影響工程進度與市民權益。

她批評，蘇巧慧身為新北現任立委，又投入市長選舉，面對中央刪減地方建設經費，理應替新北發聲，蘇陣營議員卻在議會質詢時反批市府，甚至認為新北已拿到不少補助，等同替中央砍預算合理化。

郭音蘭質疑，新北人口逾400萬，目前又正值軌道建設密集推進期，若以「已經拿很多」作為刪減理由，等同忽略地方實際建設需求，「難道新北市民只值得這麼多？」她要求蘇巧慧說明，是否認同中央刪減新北捷運預算。

郭音蘭也援引蘇貞昌過去曾說「推卸責任是混蛋」，批評蘇巧慧陣營如今面對中央刪減預算，不僅沒有要求中央補足，反而回頭批評地方政府，是「雙重標準」。

她表示，蘇巧慧若要爭取擔任新北市長，就應對中央據理力爭，不能讓政黨立場凌駕地方建設需求，並要求中央應針對新北三大捷運預算刪減原因及後續補助方式說明清楚。

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