徐欣瑩聲援蔣萬安批辦藍不辦綠 籲徹查鄭永金父子土地案

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今聲援台北市長蔣萬安，批廉政署、監察院追查其未成年子女教育補助身分揭露，是「國家機器辦藍不辦綠」，徐辦也要求檢調徹查鄭永金、鄭朝方父子土地案。對此，鄭朝方競選辦公室沒有回應。

徐欣瑩指出，在野黨民代早已具體質疑，過去行政院前院長蘇貞昌之女蘇巧純的公司參與國發基金上千萬元投資、相關部會補助爭議，以及僑委會委員長徐佳青等人相關爭議時，廉政署與監察院何曾以相同顯微鏡放大檢視？

徐欣瑩說，過去執政黨高官親屬承攬政府標案、領取龐大公帑補助時，監察院是「沉睡的巨人」；如今對蔣萬安剛入學的孩子，卻瞬間化身「東廠錦衣衛」，動用國家公器進行政治獵巫，標準完全因人因黨而異，這不是雙標，什麼才是雙標？

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠進一步表示，既然檢調與廉政機關對「身分揭露」與「公眾利益」有如此高的道德潔癖，就請拿出相同魄力，將目光轉向新竹縣，嚴正徹查地方鄉親長年痛心疾首的巨額財務疑雲。

徐維遠表示，新竹鄭家父子鄭永金、鄭朝方長年盤踞地方政經要津，近日更遭名嘴吳子嘉具名告發涉及重大土地開發案、鉅額權利金分潤與金流爭端，全案已由檢調著手調查中。涉及全民土地正義與龐大公共利益的重案擺在眼前，檢調機關更應向社會大眾公開偵辦進度，徹底清查鄭家父子龐大且不透明的財務網絡，絕不能有任何包庇縱容。

徐維遠呼籲，司法與監察體系是維護民主法治的最後防線，絕非特定政黨整肅異己的政治打手。請執政黨立即收回伸向在野黨家庭的政治黑手，並要求廉政署與檢調單位展現真正風骨，全面徹查新竹鄭家土地與權利金疑雲，給新竹縣民以及全體國人一個公平、透明的交代。