新北捷運明年預算遭砍54.1億 江怡臻點名蘇巧慧：還要神隱多久？

新北捷運明年度預算爭議持續延燒，國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室主任江怡臻今在臉書發文指出，交通部近日強調捷運預算編列是依「工程進度」及「執行率」判斷，但三鶯線、基隆捷運中央預算執行率均達100%，三鶯線也已如期通車，質疑既然工程持續推進，明年54.1億元預算為何沒有編列，淡海輕軌甚至「直接掛0」，並點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧出面向中央爭取。

江怡臻表示，新北市長侯友宜日前已說明，三鶯線與基隆捷運中央預算執行率都是100%，三鶯線也如期如質通車，連行政院長卓榮泰都曾肯定新北的執行成果。她質疑，如果交通部真的只看工程進度與執行率，就應以同一套標準說明，「而不是一句『看進度』，就想把大砍預算的問題帶過」。

江怡臻進一步指出，三鶯線位於蘇巧慧立委選區，侯友宜已表態，即使中央經費尚未到位，新北仍會先以市款支應，不能讓工程因此停擺，但中央核定應負擔的經費，最終仍應補回。

她也向蘇巧慧喊話，新北市府願意先扛工程經費，「妳要選新北市長，妳願不願意替新北扛？」並質疑連向中央爭取已核定的建設預算，是否都如此困難。

江怡臻表示，中央若稱預算要看進度，「進度擺在這裡」；若要看執行率，「100%也擺在這裡」。她要求蘇巧慧不要再替交通部找理由，應直接表態是否願意替新北向中央爭取遭刪減的54.1億元捷運經費。