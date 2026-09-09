李四川蓋蘆社大橋把人送到輝達門口 綠議員：矮化新北

新北市長侯友宜今天赴議會總質詢，民進黨市議員李余典指出，國民黨新北市長參選人李四川提出興建「蘆社大橋」要將新北人才送進輝達門口，新北市被定位為台北市的腹地，怎不是把台北人才送到新北上班？「咱的人要送去輝達門口？我們不是販賣人口！」，侯市府不敢講就是怕得罪「未來的國民黨總統參選人」蔣萬安。

李余典說，蘆社大橋要連接蘆洲與台北社子島，目前台北端社子島開發仍有區段徵收、居民抗爭、環評訴訟等問題，即使新北端積極推動，若台北端沒有同步完成路網及交通配套，蘆社大橋恐怕只是把新北車流送進台北另一個瓶頸。

侯友宜表示，蘆社大橋新北市早就提出，目前已啟動相關規畫，今年12月將提出期末報告，包括橋梁形式及路廊等，這項建設需要雙北合作，新北可以先把輕軌路廊預留，台北端則加快社子島開發。

李余典認為，李四川說要把新北科技人才送到輝達門口，「咱不是販賣人口欸！」更直言這樣的說法是在矮化新北市人才。

李余典指出，新北市有400多萬人口，擁有資通訊、智慧製造、研發服務等產業條件，應該思考如何打造自己的AI產業及高薪就業基地，而不是把科技人才想像成每天搭車前往台北上班。

他說，過去侯友宜曾努力爭取輝達落腳林口，如今輝達確定進駐北士科，新北更應該思考如何建立自己的產業發展優勢。

侯友宜則回應，新北並非只是把人才送往台北，而是整體產業供應鏈的一環，並指出五泰輕軌沿線的泰山、楓江及塭仔圳產業園區，都有科技人才及產業發展的空間，三重埔年也已經有很大改變，未來仍會持續推動相關發展。