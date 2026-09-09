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黃國昌爆藍白破局內幕「徐欣瑩曾稱能處理吳旭智」卻反悔 徐辦回應

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
徐欣瑩辦公室發言人徐維遠回應，徐欣瑩立場始終一致，就是「行善積德，全力以赴；直道而行，光明磊落」。聯合報系資料照
徐欣瑩辦公室發言人徐維遠回應，徐欣瑩立場始終一致，就是「行善積德，全力以赴；直道而行，光明磊落」。聯合報系資料照

竹北藍白合破局，民眾黨主席黃國昌今再開砲，指國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩曾稱能「處理」國民黨竹北市長參選人吳旭智，事後卻改口，怒批「根本把我當笨蛋」。徐欣瑩辦公室發言人徐維遠回應，徐欣瑩立場始終一致，就是「行善積德，全力以赴；直道而行，光明磊落」。

2026九合一選舉

黃國昌今接受媒體人尹乃菁廣播節目「中廣論壇」專訪表示，2024年總統大選及立委政黨票，民眾黨在新竹縣得票表現亮眼，但考量整體布局，民眾黨最終選擇禮讓國民黨角逐縣長，轉而布局竹北市長。

黃國昌指出，他早在立法院時期就曾與國民黨立委林思銘、徐欣瑩談「大局合作」，今年初也曾向徐欣瑩出示民眾黨自費民調，稱小草支持鄭朝方的比例遠高於徐欣瑩，希望藉此凸顯藍白合作、組成「新竹鐵三角」的必要性。

黃國昌並指，國民黨後續仍進行竹北市長初選，徐欣瑩當時曾向他表示，吳旭智是她的人，如果吳在初選勝出「她那邊可以處理」，意指可協調吳退選、禮讓民眾黨；但吳旭智出線後，徐欣瑩卻稱若吳退選，第二名林啟賢恐不服，黨內無法處理。

黃國昌表示，邱臣遠事後向林啟賢查證認為並非如此，讓他不滿反問「你們是把我當笨蛋嗎？」他也透露，登記參選前一周曾與民眾黨秘書長周榆修拜會國民黨主席鄭麗文，並曾透過前立委林為洲協調，但最後仍未能整合，因此決定各自登記參選，把竹北市長選戰交由選民決定。

徐欣瑩 黃國昌 吳旭智 2026九合一選舉 新竹縣選舉 竹北 藍白

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