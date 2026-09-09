魏平政選戰不輕鬆 22歲女兒開箱競總「破萬去迪士尼」意外爆紅

國民黨彰化縣長參選人魏平政22歲女兒魏敬倫昨在社群平台發布影片，開箱爸爸的競選總部，沒想到影片提到「爸爸說若留言超過1萬則，就帶我暢遊全世界的迪士尼」，意外引發網友討論，有人留言酸「權貴拍片就可以去迪士尼」，魏平政今天替女兒緩頰表示，尊重孩子的創意，影片中的「迪士尼」其實是父女倆從小到大的家庭互動樂趣。

魏敬倫的開箱影片在Threads引發討論，目前已有近9千個讚、近2千則留言，網友留言「幫忙留言去迪士尼」、「留言一萬和迪士尼有什麼關係」等，對此，魏敬倫則留言回應「希望大家都要正能量」。

也有民眾認為，魏平政目前選情並不輕鬆，這次反而因女兒開箱競選總部的影片引發討論，讓女兒意外成為選戰話題焦點。

魏平政今天表示，女兒畢業於中山大學劇場藝術學系，很有創意，也有自己的想法，身為父母就是尊重孩子的想法，「孩子有自己的想法，才能飛得遠、飛得高」。這次女兒願意協助拍攝競選總部開箱影片，他也很感謝。

至於影片中的「留言破萬帶去暢遊全世界迪士尼」橋段，魏平政解釋，這其實是父女倆從小到大的相處模式，「是家庭的樂趣」。過去他也會用獎勵方式鼓勵女兒達成目標，例如女兒小時候曾在社群平台發文，他就曾開玩笑說，只要有1000人按讚，就帶她去韓國。

魏平政說，這次影片提到的「暢遊全世界的迪士尼」，比較像是女兒自己的夢想，實際上要做到並不容易，「爸爸也沒那麼多錢，最後可能是看看影片吧」，笑稱這個獎勵未必真的能實現。

對於影片引發正反兩極反應，魏平政表示，雖然看到部分網友的反應，自己也會替女兒感到心疼，但仍認為這對女兒而言是很好的成長機會，「人生並非一路順暢」，能面對不同聲音，也是很難得的經驗。