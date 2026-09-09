快訊

曾誇陳時中好酒量！醫師陳世瑀貪汙判6年定讞跑了 法院沒入10萬保證金

12國聯手施壓以色列！英國宣布貿易制裁屯墾區

涉侵占1379萬政治獻金遭追加起訴 林岱樺：身無恆產、不貪不取

聽新聞
0:00 / 0:00

魏平政選戰不輕鬆 22歲女兒開箱競總「破萬去迪士尼」意外爆紅

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化縣長參選人魏平政日前在妻子許鈺茹與女兒魏敬倫陪同下，前往彰化縣選委會完成縣長參選登記。記者林敬家／攝影
國民黨彰化縣長參選人魏平政日前在妻子許鈺茹與女兒魏敬倫陪同下，前往彰化縣選委會完成縣長參選登記。記者林敬家／攝影

國民黨彰化縣長參選人魏平政22歲女兒魏敬倫昨在社群平台發布影片，開箱爸爸的競選總部，沒想到影片提到「爸爸說若留言超過1萬則，就帶我暢遊全世界的迪士尼」，意外引發網友討論，有人留言酸「權貴拍片就可以去迪士尼」，魏平政今天替女兒緩頰表示，尊重孩子的創意，影片中的「迪士尼」其實是父女倆從小到大的家庭互動樂趣。

2026九合一選舉

魏敬倫的開箱影片在Threads引發討論，目前已有近9千個讚、近2千則留言，網友留言「幫忙留言去迪士尼」、「留言一萬和迪士尼有什麼關係」等，對此，魏敬倫則留言回應「希望大家都要正能量」。

也有民眾認為，魏平政目前選情並不輕鬆，這次反而因女兒開箱競選總部的影片引發討論，讓女兒意外成為選戰話題焦點。

魏平政今天表示，女兒畢業於中山大學劇場藝術學系，很有創意，也有自己的想法，身為父母就是尊重孩子的想法，「孩子有自己的想法，才能飛得遠、飛得高」。這次女兒願意協助拍攝競選總部開箱影片，他也很感謝。

至於影片中的「留言破萬帶去暢遊全世界迪士尼」橋段，魏平政解釋，這其實是父女倆從小到大的相處模式，「是家庭的樂趣」。過去他也會用獎勵方式鼓勵女兒達成目標，例如女兒小時候曾在社群平台發文，他就曾開玩笑說，只要有1000人按讚，就帶她去韓國。

魏平政說，這次影片提到的「暢遊全世界的迪士尼」，比較像是女兒自己的夢想，實際上要做到並不容易，「爸爸也沒那麼多錢，最後可能是看看影片吧」，笑稱這個獎勵未必真的能實現。

對於影片引發正反兩極反應，魏平政表示，雖然看到部分網友的反應，自己也會替女兒感到心疼，但仍認為這對女兒而言是很好的成長機會，「人生並非一路順暢」，能面對不同聲音，也是很難得的經驗。

國民黨彰化縣長參選人魏平政22歲女兒魏敬倫昨在社群平台發布影片，開箱爸爸的競選總部，沒想到影片提到「爸爸說若留言超過1萬則，就帶我暢遊全世界的迪士尼」，意外引發網友討論。記者林敬家／翻攝
國民黨彰化縣長參選人魏平政22歲女兒魏敬倫昨在社群平台發布影片，開箱爸爸的競選總部，沒想到影片提到「爸爸說若留言超過1萬則，就帶我暢遊全世界的迪士尼」，意外引發網友討論。記者林敬家／翻攝

魏平政 迪士尼 女兒 2026九合一選舉 彰化縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

李柏毅遭爆急診耍特權還喊告 莊瑞雄：天下父母心 但不是好示範

帶女兒急診開罵醫護…李柏毅7度鞠躬致歉 澄清未特權關說

護女心切爆罵醫護 李柏毅7度鞠躬哽咽致歉：絕無關說特權

女兒全新生日禮物被婆婆擅自送小姪子 媽氣炸：這不是偷竊嗎？

相關新聞

黃國昌爆藍白破局內幕「徐欣瑩曾稱能處理吳旭智」卻反悔 徐辦回應

竹北藍白合破局，民眾黨主席黃國昌今再開砲，指國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩曾稱能「處理」國民黨竹北市長參選人吳旭智，事後卻改口，怒批「根本把我當笨蛋」。徐欣瑩辦公室發言人徐維遠回應，徐欣瑩立場始終一致，就是「行善積德，全力以赴；直道而行，光明磊落」。

藍白破局後座力？林思銘預言藍營「贏竹北、丟竹縣」 4參選人回應

竹北藍白合破局，藍委林思銘預言藍營恐「贏竹北、輸竹縣」。民進黨新竹縣長參選人鄭朝方表示「交由選民選擇」；竹北市長參選人曾聖凱認為地方經營才是選民在意的事。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩則表示立場始終為「行善積德，全力以赴」；竹北市長參選人吳旭智緩頰，憂慮不代表會輸。

陳琬惠轟林國漳「洗經歷」除酬庸200萬當行政院顧問領薪嗎？

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳被揭穿是新潮流的酬庸肥貓，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠再開記者會，批林國漳是新潮流一路栽培的「黨意律師」，並質疑林國漳為了選舉「洗經歷」，講清楚擔任行政院政務顧問職到底有沒有領薪水？公開林顧問向行政院建議做了哪些事。

竹北藍白破局...吳子嘉告發民眾黨9人 黃國昌：徐欣瑩出這麼蠢的招？

竹北市長選戰藍白破局，美麗島電子報董事長吳子嘉日前告發民眾黨前主席柯文哲等9人違反「選罷法」。民眾黨主席黃國昌今表示，吳子嘉是在「執行他的業務」，不過國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩怎麼到今天還在出這麼蠢的招？提起這種濫訴無法挽救徐已經破產的誠信，還會自取其辱。

魏平政選戰不輕鬆 22歲女兒開箱競總「破萬去迪士尼」意外爆紅

國民黨彰化縣長參選人魏平政22歲女兒魏敬倫昨在社群平台發布影片，開箱爸爸的競選總部，沒想到影片提到「爸爸說若留言超過1萬則，就帶我暢遊全世界的迪士尼」，意外引發網友討論，有人留言酸「權貴拍片就可以去迪士尼」，魏平政今天替女兒緩頰表示，尊重孩子的創意，影片中的「迪士尼」其實是父女倆從小到大的家庭互動樂趣。

參選登記結束開鍘何志勇 張雅屏：黨紀要有力程序就不能打折

2026新竹市長選舉，國民黨前發言人何志勇堅持參選，國民黨新竹市黨部考紀會議決議撤銷何志勇黨籍。國民黨考紀會主委張雅屏表示，黨紀要有力量，程序就不能打折，22縣市的違紀案彙整提出，調查與審議預估要兩周，中央考紀會才能進行第一波的違紀案審議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。